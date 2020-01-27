Игрок EVE Online отдал на благотворительность космический корабль стоимостью 40 тысяч долларов
EVE Online всегда отличалась специфическим подходом к накоплениям игроков. Так, там за несколько часов в ходе космического сражения может быть уничтожено звёздного флота на миллионы долларов. При этом, чаще всего стороны расходятся миром, оставаясь на своих позициях. Неудивительно, что случай, о котором сейчас пойдёт речь, случился именно в этой игре.
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Как знают наши многие читатели, в Австралии до сих пор бушуют лесные пожары, которые опустошают огромные территории. Разработчик игры EVE Online решил подключиться к решению проблемы, предложив провести благотворительный аукцион PLEX for Good, все доходы от которого пойдут в фонд красного креста, занимающегося поддержкой пострадавших от стихии.
рекламаСобственно, никто не ожидал такого внимания к аукциону. Игрокам было предложено продавать свои корабли, отдавая всю прибыль на благотворительность. Большая часть лотов были незначительны, до тех пока один из геймеров не решил выставить на аукцион самый сильный корабль в игре – Darklight. Сообщается, что корабль был получен в ходе победы в крупном соревновании. Всего в игре существовало 5 таких кораблей, 3 из которых были уничтожены в битвах.
рекламаНа предложение откликнулся бывший игрок в EVE Online Скотт Мэнли, в настоящее время являющийся успешным блогером. Он купил Darklight за 40 тысяч долларов. Создатели игры сообщили, что это самая крупная сделка в истории игры за все годы её существования.
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