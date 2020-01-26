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Продажи новых гибридных процессоров от AMD запланированы на весну 2020 года. Конкретных сроков нет, но аналитики ставят на конец марта – начало апреля. Это будут крайне производительные решения, которые окажутся быстрее текущего поколения от Intel не только в графическом плане, но и обойдут синих в быстродействии CPU. Как сообщает сайт wccftech, Intel планирует очень сильно подпортить красным начало продаж.

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В первом полугодии был запланирован анонс мобильных процессоров Intel 10-го поколения серии H и S. Скорее всего они будут созданы по нормам 10-нм техпроцесса. Однако, сейчас стало известно, что анонс случится в конце марта 2020 года. По мнению экспертов, дата выбрана не случайно. Всё дело в том, что процессоры Ryzen 4000-ой серии Renoir выполнены согласно нормам 7-нм техпроцесса, а значит, практически идентичны 10-нм чипам от Intel. Мало того, процессоры Intel получат долгожданную графику Gen 12, которая будет превосходить начальные модели NVIDIA (MX-250).

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Чем ответит на это AMD, и будут ли красные предпринимать какие-либо действия, неясно. Эксперты предполагают, что весной начнётся ещё один виток противостояния, который может на долгие годы решить судьбу рынка мобильных чипов.