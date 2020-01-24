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Windows 7 перестала поддерживаться Microsoft, а значит, представляет потенциальную угрозу. Особенно актуально это для государственных организаций, к числу которых принадлежит МВД. Вероятно, именно с этим связано решение перевести несколько десятков тысяч ведомственных компьютеров на отечественную операционную систему Astra Linux.

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Как сообщает газета Кommersant, была закуплена 31 тысяча лицензий на общую сумму 180 миллионов рублей. Таким образом каждая лицензия обошлась в немалые 5.8 тысяч рублей. Создатели операционной системы рассказали, что обучение сотрудников будет осуществлено в три этапа. Первый этап включает работу с системными администраторами, который в настоящее время уже начался. Всего планируется обучить 135 человек. Второй и третий этапы будут гораздо масштабнее.

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Поясняя свой выбор, в ведомстве говорят об экономии, поскольку стоимость лицензии Windows 10 стоит дороже. Однако, эксперты указывают, что годовое обслуживание Astra Linux стоит до 50% от её стоимости в год. Кроме того, Microsoft в таких объёмах предоставляет скидки, да и первый год обслуживания у софтверного гиганта входит в цену.

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Главное же преимущество перехода на отечественную систему всей структуры МВД состоит в безопасности данных. Предполагается, что в будущем рынок для отечественных ОС вырастет многократно, составив не менее 32.2 миллиарда рублей. Это позволит полностью отказаться от Windows 10 в государственных структурах и многих частных организациях, которых волнует собственная безопасность.