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Первый взгляд на самую быструю ОЗУ DDR5 4800 МГц от SK Hynix

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Более года назад многие крупные производители оперативной памяти выпустили первые образцы на базе перспективной DDR5. Время от времени в прессу просачивались утечки, в которых кроме бесполезных цифр было не на что посмотреть. Однако, на выставке CES 2020 был продемонстрирован образец оперативной памяти от SK Hynix, имеющий тактовую частоту 4800 МГц. 

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Как сообщили представители компании, разработка идёт в полном соответствии с планом. Память отвечает заявленным показателям и демонстрирует повышенную энергоэффективность и производительность. Посетители выставки могли лицезреть модель на 64 ГБ стандарта DDR5 RDIMM с ECC, рассчитанным на скорость передачи данных 4800 МТ/с. Техническое название карты памяти было следующего содержания: HMCA8GR8MJR4C-EB. ОЗУ состоит из 20-ти микросхем памяти, каждая из которых маркирована как H5CNAG4NMJ, включая драйвер тактового регистра ID89 P8900-Z2 (RCD). 

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За прошедший год маркировка претерпела значительные изменения, что может свидетельствовать о более позднем варианте, чем тот, что был показан в конце 2018 года. Это, по мнению экспертов, указывает на финальную стадию разработки соответствующего типа памяти. 

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DDR5 RDIMMS получила 288 контактов и немного изменённый дизайн с целью избежать путаницы между текущим и следующим поколением памяти. Как указывают эксперты, некоторые производители уже получили первые модули памяти стандарта DDR5 для тестов. Массовый выход нового поколения памяти намечен на 2021 год. 

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