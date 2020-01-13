Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Мы живём в цифровом веке, когда многие покупки не только дешевле, но и удобнее делать в интернете. Есть множество крупных успешных площадок, которые реализуют ту или иную продукцию через интернет. Однако, лишь несколько из них можно назвать успешными в плане продажи программного обеспечения. Наиболее популярны магазины от Apple и Google, где пользователи покупают не только игры и программы, но и фильмы, музыку, книги… Microsoft долгое время пытается выбить себе место под солнцем на этом направлении, однако, похоже, мечтам софтверного гиганта не суждено исполниться.

реклама

Как сообщается, руководство Microsoft рассматривает два варианта: первый из которых сводится к полному уничтожению магазина приложений Windows 10, а второй к его полной реорганизации. Для тех, кто пользуется Microsoft Store, у нас есть хорошая информация: в весеннем обновлении с вашим любимым местом покупок ничего страшного не случится. Однако, если решение будет принято, нас ждёт совершенно иная концепция, которая, возможно, будет лучше, чем то, что нам предлагают сейчас.

реклама

По мнению экспертов, планам реализации новой стратегии мешает невозможность угодить тысячам разработчиков, которые создали и загрузили своё ПО в магазин. Вероятно, Microsoft будет дешевле компенсировать им потери, чем и дальше поддерживать полумёртвую платформу, у которой нет никакого будущего.