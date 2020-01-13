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Microsoft может закрыть магазин приложений Windows 10

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Мы живём в цифровом веке, когда многие покупки не только дешевле, но и удобнее делать в интернете. Есть множество крупных успешных площадок, которые реализуют ту или иную продукцию через интернет. Однако, лишь несколько из них можно назвать успешными в плане продажи программного обеспечения. Наиболее популярны магазины от Apple и Google, где пользователи покупают не только игры и программы, но и фильмы, музыку, книги… Microsoft долгое время пытается выбить себе место под солнцем на этом направлении, однако, похоже, мечтам софтверного гиганта не суждено исполниться.

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Как сообщается, руководство Microsoft рассматривает два варианта: первый из которых сводится к полному уничтожению магазина приложений Windows 10, а второй к его полной реорганизации. Для тех, кто пользуется Microsoft Store, у нас есть хорошая информация: в весеннем обновлении с вашим любимым местом покупок ничего страшного не случится. Однако, если решение будет принято, нас ждёт совершенно иная концепция, которая, возможно, будет лучше, чем то, что нам предлагают сейчас.

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По мнению экспертов, планам реализации новой стратегии мешает невозможность угодить тысячам разработчиков, которые создали и загрузили своё ПО в магазин. Вероятно, Microsoft будет дешевле компенсировать им потери, чем и дальше поддерживать полумёртвую платформу, у которой нет никакого будущего. 

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