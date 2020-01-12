Моддер объединил игры Скайрим и Ведьмак 3
Многие из наших читателей могут сказать, что The Elder Scrolls V и Witcher 3 – это лучшее, что случалось с ролевыми играми за последнее десятилетие. Геймеры по многу раз перепроходят эти шедевры, постоянно находя что-то новое. На этот раз энтузиаст решил порадовать поклонников обеих серий новым дополнением, в котором он создал для игры Скайрим новую территорию для охоты в стиле островов Скеллиге.
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Как пишет Venjhammet, создавая новый островной архипелаг, он черпал вдохновение в игре Ведьмак 3. Все пять островов населены мощными врагами, а также уникальными предметами, которые пригодятся в дальнейших исследованиях. Также игрок может взять в напарники двух могущественных существ: некроманта расы хаджит и варвара.
рекламаПереправиться на новую территорию можно взяв корабль около доков Нортфолк к северу от Dawnstar. Автор сообщает, что пока не сделал глобальной сюжетной линии, однако, планирует сделать это в будущем. Сейчас же можно заняться небольшим письменным квестом, а также охотой на монстров в пещерах, где обитают доселе невиданные существа.
рекламаАвтор не сообщает сроков, когда он продолжит работу над модом, но, по его словам, дополнение понравится тем, кто любит побродить по островам Скеллиге. Иногда им даже может показаться, что они в другой игре. Скачать модификацию можно здесь.
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