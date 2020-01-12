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Многие из наших читателей могут сказать, что The Elder Scrolls V и Witcher 3 – это лучшее, что случалось с ролевыми играми за последнее десятилетие. Геймеры по многу раз перепроходят эти шедевры, постоянно находя что-то новое. На этот раз энтузиаст решил порадовать поклонников обеих серий новым дополнением, в котором он создал для игры Скайрим новую территорию для охоты в стиле островов Скеллиге.

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Как пишет Venjhammet, создавая новый островной архипелаг, он черпал вдохновение в игре Ведьмак 3. Все пять островов населены мощными врагами, а также уникальными предметами, которые пригодятся в дальнейших исследованиях. Также игрок может взять в напарники двух могущественных существ: некроманта расы хаджит и варвара.

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Переправиться на новую территорию можно взяв корабль около доков Нортфолк к северу от Dawnstar. Автор сообщает, что пока не сделал глобальной сюжетной линии, однако, планирует сделать это в будущем. Сейчас же можно заняться небольшим письменным квестом, а также охотой на монстров в пещерах, где обитают доселе невиданные существа.

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