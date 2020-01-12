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Microsoft нашла способ повысить стабильность обновлений Windows 10

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Пользователи часто ругают Microsoft за то, что она никак не может обеспечить надёжность и стабильность своей операционной системы Windows 10. Компания месяцами разрабатывает новые стратегии, долго залатывая досадные ошибки и баги. Как сообщает ресурс softpedia, софтверный гигант нашёл решение этой проблемы.

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Как поясняют эксперты, во многих из существующих проблем виновата не сама Microsoft, а несовместимость драйверов, созданных сторонними производителями. Так, в настоящее время существует следующая схема: производитель выпускает драйвер, Microsoft интегрирует его в новое обновление, пользователи скачивают пакет, не зная, есть ли там ошибки или нет. В итоге, на некоторых компьютерах наблюдаются несовместимость, приводящая к непредсказуемым последствиям. Как только Microsoft узнаёт о несовместимости драйверов, она вводит перманентный блок, который не позволяет сотням тысяч пользователям с похожим оборудованием получить новые обновления. Однако, случается это уже после того, как развёртывание обновлений нарушило стабильность тысяч компьютеров. 

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Согласно обновлённой политике, производителям драйверов будет даны расширенные возможности. Теперь, если на этапе тестирования будет найдена та или иная ошибка, партнёры Microsoft смогут запрашивать блокировку драйвера ещё до его массового развёртывания. В этом случае пользователи получат стандартное обновление, в котором подозрительный пакет будет заблокирован. 

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По задумке Microsoft, такой подход в значительной степени повысит стабильность ОС Windows 10. Партнёры компании смогут самостоятельно выбрать, на какой срок они хотят заблокировать драйвер: на 30 или на 60 дней. За это время они могут провести дополнительные тесты, выявить ошибки и справить их. Если в течение этого времени проблемы не будут найдены, блокировка снимется автоматически и обновления станут доступны. 

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Алексей Иванов
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В России это вряд ли будет актуально, здесь все работает стабильно и без ошибок абсолютно у всех пользователей, судя по данному сайту.
Microsoft нашла способ повысить стабильность обновлений Windows 10
Дмитрий Рыдкин
12:17
Обе части дивизии по душе. И фаркрай тоже за исключением последнего.
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John Doe
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Отлично сказано, Игорь. Я тут задумался, а ведь и правда, я бы не смог порекомендовать к покупке что-то от Интел кроме 9900к как ультимативное решение в максимальном разгоне. 9100 проигрывает 2600, 94...
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Microsoft нашла способ повысить стабильность обновлений Windows 10
Cyborg39rus
12:12
Дайте его мне
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K потребляет энергии больше, чем 32-ядерный AMD Threadripper 3970X
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