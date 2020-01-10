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Intel приступила к отгрузке новой видеокарты DG1 партнёрам

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На выставке CES 2020 была анонсирована новая дискретная видеокарта Intel Xe DG1. Оценить её реальную производительность было невозможно, поскольку Intel запретила осуществлять любые замеры. Как сообщала компания, главной задачей было показать, что продукт готов и может в скором времени поступить на рынок.

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Как стало известно, первые готовые видеокарты уже поступили партнёрам. Так, некоторые разработчики игр получили доступ к программному обеспечению Intel DG1 SDV, а также стали счастливыми обладателями новеньких видеокарт. 

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Как утверждают эксперты, назвать их счастливчиками сложно, поскольку выставочный экземпляр работал в играх в разрешении 1080р с частотой не выше 30 кадров в секунду на низких настройках графики. В этом нет ничего удивительного, ведь Intel уже говорила, что перед нами энергоэффективный продукт, который не будет соперничать по быстродействию с конкурентами. 

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Тем не менее, тот факт, что разработчики ПО уже получили доступ к видеокарте, говорит о высокой степени её готовности. Эксперты не берутся предположить, когда видеокарта поступит на полки магазинов. Также как неясно её позиционирование и цена, которую поставит Intel на свой новый продукт. Вероятно, стоимость должна быть очень низкой, чтобы хотя бы кто-то решился на её покупку. 

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Андрей Яроменко
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