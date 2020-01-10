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Даже современные видеокарты грешат досадными просадками, которые видны невооруженным взглядом. Мало того, наиболее продвинутые в графическом плане игры способны положить на лопатки любую видеокарту в разрешении 4К. Всё это портит игровой опыт, превращая приятное времяпрепровождение в сплошные страдания. Решить эту проблему раньше приходилось путём понижения графических настроек, однако, это далеко не панацея, поскольку многие игроки не умеют и не хотят вникать в тонкие настройки графики в играх. Как стало известно, новый драйвер Nvidia несёт решение этой проблемы.

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Новый драйвер GeForce 441.87 для операционной системы Windows умеет регулировать максимальное количество fps для каждой игры. Так, достаточно установить усреднённое количество кадров в секунду, и, по словам производителя, разброс между минимальными и максимальными показателями станет гораздо меньше, чем было ранее. К примеру, если в игре у вас максимальное количество кадров равно 70, а минимальное опускается до 45, то достаточно установить максимальное fps на уровне 60, и игра станет значительно более плавной, без резких перепадов и просадок.

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Кроме того, Nvidia предлагает использовать эту опцию для экономии электроэнергии, ведь во многих играх достаточно 60 кадров в секунду, в то время, как игры выдают 200 и более fps. Точных данных о том, сколько удастся сэкономить киловатт, нет. Возможно, наши читатели проведут эксперименты на себе и расскажут нам, на что им удалось скопить за месяцы игры на пониженных настройках fps.