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Илон Маск пообещал всем людям высокоскоростной спутниковый интернет, который будет доступен в любой части планеты. Точное количество спутников, которое будет выведено на орбиту, неизвестно, однако, даже те 120, что есть сейчас, вызвали серьёзную обеспокоенность у учёных, которые в один голос заявляют, что спутниковый проект Starlink сделает невозможным наблюдение за космическими телами с Земли.

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Несмотря на это, 7 января ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту следующую партию спутников. Как заявил после успешного запуска Илон Маск, теперь каждые 3-4 недели он будет выводить по 60 спутников, которые в итоге должны образовать орбитальную группу. После пуска один из руководителей SpaceX встретился с журналистами и сообщил, что некоторые уступки учёным все же были произведены. Так, один из всей группы спутников получил отражающее покрытие, которое, по его словам, должно позволить астрономам продолжать наблюдать за космическими телами.

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В случае, если покрытие действительно сработает, компания SpaceX пообещала на всех последующих спутниках разместить такое же покрытие. Состав покрытия и методику исследования представители компании не сообщали. Точно также неясно, какой именно из спутников получил такое покрытие. Старт снова вызвал у астрономов бурю возмущения, но поделать пока никто ничего не может.