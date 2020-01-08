Раскрываем потенциал процессоров видеокартами разных ценовых категорий – от Radeon RX 580 до GeForce RTX 2080 Ti – от экспертов techspot
Цены на процессоры опускаются довольно медленно. Скажем откровенно, не так как бы хотелось большинству покупателей. Однако, это не значит что нужно сидеть и ждать очередного снижения стоимости до конца 2020 года. В настоящее время есть много процессоров, которые можно купить и забыть на несколько лет о мегагерцах и тактовой частоте. Но, если уж выбирать, то делать это под руководством экспертов сайта techspot.
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Ещё более важная проблема, это потенциал купленного процессора, который вообще неясно как раскрыть и возможно ли это сделать. Ребята провели масштабное тестирование, сравнив результаты бюджетного Ryzen 5 2600 с производительным игровым монстром Intel Core i9-9900K и двумя другими процессорами. Для точности эксперимента были задействованы несколько видеокарт: Radeon RX 5700, Radeon RX 580, GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 2070 Super.
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Тесты в 1080Р. Как видите, для видеокарты Radeon RX 580 вообще нет разницы, какой стоит процессор: за 150 долларов или за 500 вечнозелёных. Совсем другая ситуация с другими видеокартам. Каждая из них набирает всё больше виртуальных попугаев на всех процессорах, однако, разница между бюджетным Ryzen 5 2600 и Intel Core i9-9900K становится видна невооружённым взглядом.
Тесты в 2К. Сказать, что есть какие-то изменения между разрешениями экрана, нельзя. Radeon RX 580 всё также уравнивает все процессоры, превращая их в бюджетную кашу, а другие карты расставляют всё по местам. В итоге можно сделать вывод, что самое главное не покупать дешёвые видеокарты, поскольку они уравнивают процессоры, не позволяя получить преимущество от многоядерного чипа. Больше информации здесь.
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