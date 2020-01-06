Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Выставка CES 2020 только началась. Впереди множество анонсов и невероятных открытий. Одной из первых компаний, презентовавших свои решения, стала Intel.

реклама

Процессоры Comet Lake-H – это мобильные чипы, относящиеся к 10-му поколению и предназначающиеся для высокопроизводительных ноутбуков. Были представлены три линейки процессоров: Core i5, Core i7 и Core i9. Первая получит 4 ядра, вторая – 6 ядер, а третья – 8 полноценных ядер. Все процессоры используют преимущества технологии многопточности и будут основаны на проверенном временем 14-нм техпроцессе, что не мешает им работать на тактовых частотах до 5 ГГц.

реклама

Как сообщают эксперты , реальная производительность чипов будет зависеть от производителей ноутбуков. Так, ключевой характеристикой станет охлаждение горячего нрава чипов новой линейки. Только в случае достаточного охлаждения корпуса и хорошего отвода тепла процессоры смогут раскрыть свой потенциал. В дополнение к чипам Core i7 и Core i9 была анонсирована новая технология Thermal Velocity Boost. По задумке производителя, с её помощью можно будет достичь ещё больших тактовых частот на системах, не испытывающих проблемы с охлаждением.

реклама

реклама

Что до производительности новых чипов, то известно, что по сравнению с AMD Ryzen 7 3700U новое поколение Intel может похвастаться приростом производительности от трёх до пяти раз. В играх старый GPU Vega работает на равных с новым графическим процессором Ice Lake Gen 11. Однако, стоит учитывать, что сравнение не совсем корректно, так как у AMD это 4 ядра и 8 потоков, а у Intel 6 ядер и 12 потоков. О точных сроках появления новых процессоров в готовых решениях не сообщается.