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В настоящее время лидером рынка браузеров является Google Chrome, который занимает 66.59%. На втором месте расположился Mozilla Firefox, с результатом 8.22%. И только на третьем месте с долей в 6.47% оказался Edge от Microsoft. Между тем, такое положение вещей не мешает софтверному гиганту надеяться на то, что к концу текущего года ему удастся занять 50% рынка браузеров.

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В конце января состоится переход браузера Edge на новый движок Chromium. По мнению экспертов, это сделает его не только функционально идентичным Google Chrome, но и похожим на него визуально. Вполне возможно, что, получив все возможности Google Chrome в стандартном браузере, миллионы пользователей не захотят докачивать ещё один браузер.

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Как сообщают эксперты , в рукаве у Microsoft есть самый настоящий туз, который может оказать существенное влияние на распределение браузеров. Всё дело в том, что обновление браузера пройдёт незаметно. Многие пользователи даже не узнают, что Edge перейдёт на новый движок. Вот только после этого Microsoft может пойти на хитрость, снова сбросив настройки по умолчанию, сделав главным браузером Edge. Есть очень большая вероятность, что многие пользователи не заметят подобную подмену.

Нет никаких сомнений, что обновлённый Edge в новом году обретёт популярность. Что до планов занять 50%, то эксперты относятся к этому заявлению с некоторой долей пессимизма.