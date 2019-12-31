Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Некоторое время назад стало известно о создании нового перспективного направления - проекте Афина (Project Athena), который компании Intel позиционирует в качестве решения проблемы перегрева процессора в ноутбуках. Сейчас появились некоторые сведения, а также мнение экспертов, готовых поделиться с нами мнением о том, чего стоит ждать от новой технологии.

реклама

Всё дело в том, что чем производительнее процессор, тем мощнее должен быть кулер, отводящий от него тепло. В компьютерах эта проблема решается по-разному, точно так же как и в больших геймерских ноутбуках, которые весят, как бортовой компьютер на МКС и имеют размер сравнимый с древними представителями первых лэптопов.

реклама

Проект Афина предусматривает увеличение рассеивания тепла в ноутбуках на 30% при помощи графитового листа и некоторых конструктивных особенностей, подсмотренных на смартфонах и видеокартах. Ранее предполагалось, что это позволит снизить нагрев процессора, сделав возможным установку безвентиляторных систем реальностью.

реклама

Вот только с этим не согласны некоторые эксперты. Они полагают, что пользователи не особо обрадуются ноутбуку, в котором не будет вентилятора. Если же в привычный форм-фактор удастся поставить не урезанный энергоэффективный процессор, а полноценную настольную версию, то многие будут готовы доплачивать дополнительно. Особенно это касается ультрабуков, которые только набирают популярность. По мнению экспертов, если проект Афина будет удачным, то производительность ультрабуков значительно возрастёт, что придаст импульс их продажам.

Что именно приготовила геймерам компания Intel, мы увидим очень скоро на CES 2020.