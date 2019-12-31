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Многие пользователи прилагают немало усилий для того, чтобы собрать производительный компьютер в компактном корпусе. Ещё большим достижением считается создание безвентиляторного системника. Как правило, героями подобных новостей выступают процессоры Intel, которые имеют до шести ядер. Однако, иногда бывают и такие сборки, в которых можно встретить невероятно мощные процессоры и видеокарты.

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Китайская компания TureМetal создала безвентиляторный корпус, в котором уживается 32-ядерный процессор AMD EPYC 7551 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070. Особенно поражают тепловые характеристики установленных комплектующих: 180 Вт и 175 Вт TDP на процессоре и видеокарте соответственно, что в сумме даёт невероятные 355 Вт.

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Комплектующие работали на материнской плате Supermicro ATX в фирменном корпусе от TureМetal. Как сообщает китайская компания, после 22 часов непрерывного прохождения теста FurMark температура на процессоре достигла 76 градусов, а на видеокарте - 88 градусов. Температура в помещении была 24 градуса.



TureМetal поясняет, что для данной конструкции пришлось использовать модифицированный медный радиатор. Данный компьютер не поступит в продажу, однако, системные блоки на 12 и 16-ядерных чипах скоро начнут продаваться в Европе.