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Китайцы создали безвентиляторный корпус с 32-ядерным процессором AMD EPYC 7551 и видеокартой GeForce RTX 2070

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Многие пользователи прилагают немало усилий для того, чтобы собрать производительный компьютер в компактном корпусе. Ещё большим достижением считается создание безвентиляторного системника. Как правило, героями подобных новостей выступают процессоры Intel, которые имеют до шести ядер. Однако, иногда бывают и такие сборки, в которых можно встретить невероятно мощные процессоры и видеокарты.

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Китайская компания TureМetal создала безвентиляторный корпус, в котором уживается 32-ядерный процессор AMD EPYC 7551 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070. Особенно поражают тепловые характеристики установленных комплектующих: 180 Вт и 175 Вт TDP на процессоре и видеокарте соответственно, что в сумме даёт невероятные 355 Вт.

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Комплектующие работали на материнской плате Supermicro ATX в фирменном корпусе от TureМetal. Как сообщает китайская компания, после 22 часов непрерывного прохождения теста FurMark температура на процессоре достигла 76 градусов, а на видеокарте - 88 градусов. Температура в помещении была 24 градуса. 


TureМetal поясняет, что для данной конструкции пришлось использовать модифицированный медный радиатор. Данный компьютер не поступит в продажу, однако, системные блоки на 12 и 16-ядерных чипах скоро начнут продаваться в Европе.

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Сейчас обсуждают

Dzhereli
11:59
На FurMart 22 часа с такими температурами весьма круто.
Китайцы создали безвентиляторный корпус с 32-ядерным процессором AMD EPYC 7551 и видеокартой GeForce RTX 2070
Fedor Kenig
11:59
А у меня был 8300... Частота в 2.8 ггц что-то не очень будоражила.
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Adonis Adonis
11:58
Блин, вот это монстр:) Крутяк, пусть поддавливают зелёных, за прекрасные суперы уже спасибо АМД. Может под давление, Нвидия ещё цены скинет. Короче новость очень позитивная и для любителей АМД и Нвиди...
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nonses84
11:57
Куда дешевле? Где вы видели АМД карты дешевле вообще? Или забыли про 5500хт?
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Alex
11:56
память у тебя ппц короткая. Куча новостей было про отвал чипа.
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Groove75
11:50
Я ж говорю, ютубно-смартфонно-клавиатурной школоте не понять такой романтики
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Winssy
11:44
Мечтать это конечно хорошо) За 700-800 баксов это будет ядерная бомба для АМД, учитывая прощать кристалла 505 мм2 и 16-32гб памяти.
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