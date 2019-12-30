Apple планирует выпустить хардкорный компьютер для геймеров стоимостью 5 000 долларов
Компьютеры и аксессуары для геймеров не делает только ленивый. Игровые мышки, клавиатуры, мониторы и другие аксессуары пользуются бешеным спросом. Нельзя сказать, что спрос на этом рынке уж очень большой, однако, всё может измениться с приходом Apple.
рекламаПоявилась информация, что Apple может выпустить компьютер для геймеров. Это будет бескомпромиссное устройство, способное обеспечить невероятную картинку и графику самого высокого уровня. В настоящее время неясно, будит ли это ноутбук, системный блок или устройство «всё в одном» с большим экраном и мощной начинкой. По предварительным данным, цена устройства будет стартовать с 5 000 долларов.
рекламаЕщё более любопытные сведения говорят о том, что это может быть геймерский ноутбук нового форм-фактора. Так, обладая огромным экраном, он будет лишён батареи, которая занимает пространство, лишая производителя манёвра для установки второй видеокарты.
Дополнительно уточняется, что в первую очередь проект будет рассчитан на геймеров, которые хотят получить максимальную производительность, а также киберспортсменов. В связи с этим компания уже проводит консультация с организаторами турниров, предлагая им оборудование для тестирования.Предположительно, анонс геймерского устройства состоится на WWDC 2020. Вполне возможно, что с приходом на геймерский рынок такого гиганта, как Apple, он может значительно вырасти и измениться.
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