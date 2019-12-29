Китайцы из Huawei собираются свергнуть Google при помощи индийских программистов и 1 миллиарда долларов
Торговая война между Китаем и США перешла в позиционные локальные сражения, которые будут отражаться на тех или иных компаниях с обеих сторон. Первой под раздачу попала китайская Huawei. Эта история уже приелась нашим читателям, поэтому мы какое-то время к ней не возвращались. Однако, появились новые интригующие новости, которые могут встряхнуть весь мобильный рынок.
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Два флагманских смартфона Mate 30 и Mate 30 Pro продаются лишь в нескольких странах и полностью лишены сервисов Google, без которых европейский покупатель не станет брать такой дорогой, но практически нефункциональный смартфон. В то же время в самом Китае эти телефоны неплохо продаются, поскольку китайцы давно не пользуются сервисами от корпорации добра, заменив их на свои доморощенные.
рекламаСогласно последним утечкам, Huawei готовит к выходу новый флагман. Ясно, что доступа к сервисам от Google у него не будет, а значит, в наших краях купить его можно будет только через интернет и только для того, чтобы протестировать и выложить материал в блог. Осознавая это, китайская компания старается как можно быстрее решить возникшую проблему. Договорится с американцами не удалось. Своя операционная система не готова. Похоже, Huawei нашла выход из положения.
рекламаНедавно один из руководителей китайской компании заявил, что Huawei Mobile Services уже почти готовы. В настоящее время ведётся активная интеграция сервисов в смартфоны. Вероятно, первым устройством, которое получит вместо Google сервисов аналог от Huawei, станет флагман Р40. Как сообщается, для этого китайцы наняли лучших специалистов из Индии и заплатили им за работу 1 миллиард долларов. Релиз флагмана ожидается в марте 2020 года. Именно тогда нам предстоит узнать, умеют ли индусы творить чудеса, если им за это платят по тройному тарифу.
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