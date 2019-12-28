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Производители смартфонов уже долгое время пытаются заставить покупателей обращаться со своими смартфонами, как с расходным материалом. Предпринимаются все возможные шаги в этом направление, в результате чего стало даже невозможно самостоятельно заменить батарею. Появляются всё новые защищённые дисплеи, которые с каждым годом выглядят всё более хрупкими. Именно поэтому, когда речь заходит о выборе телефона, многие поглядывают на знакомых, которые могут не только подсказать, что брать, но и отговорить от покупки, если им мобильник не нравится.

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В нашем случае, мы можем обратиться к статистике продаж, выяснив, кто из производителей пользовался успехом на российском рынке. Данные были собраны и распространены сетью «Связной» и платежным сервисом QIWI.

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Xiaomi Redmi 7A

Samsung Galaxy A50

Apple iPhone 11 (128 ГБ)

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Как видите, лучше всех продаётся бюджетник от Xiaomi. Однако, довольное недешёвый середняк от Samsung также смог выбиться в ТОП. Что до Apple, то жители России предпочитают прокаченную версию на 128 Гб.

Самые прибыльные смартфоны.

Apple iPhone 11 (128 ГБ)

Apple iPhone 11 (64 ГБ)

Apple iPhone XR (64 ГБ)

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Здесь всё ясно без слов. Apple отлично справляется с задачей, продавать слабенькие смартфоны по цене в 2 раза превышающие гораздо более производительные телефоны от китайских брендов.

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А вот ещё небольшая статистика: был проведён мониторинг продаж за первые две недели декабря 2019 года. Только в интернете покупатели оставили 4.4 миллиарда рублей на умные гаджеты, всего купив 200 000 смартфонов. Средний ценник за желанный подарок под ёлочку по России равен 22 тысячи рублей.