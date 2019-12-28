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Нет никаких сомнения, что без SSD назвать компьютер современным, просто невозможно. Однако, это не мешает многим пользователям испытывать ежедневные страдания от работы на обыкновенных жёстких дисках. По мнению экспертов, использование традиционных накопителей оправдано только в том случае, если вам необходимо хранить большие объёмы данных. В таком случае покупка скоростного SSD для файлового архива будет просто нецелесообразной. Именно по этой причины эксперты techspot предлагают нам ознакомится с лучшими накопителями 2019 года.

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Лучший из лучших. Sabrent Rocket NVMe PCIe 4.0. Этот накопитель является не только одним из самых быстрых, но и наиболее надёжных дисков. Он по максимуму использует современные технологии PCIe 4.0, выдавая скорость около 5000 МБ/с. Что немаловажно, он стоит почти в два раза меньше своего прямого конкурента Samsung 970 Pro. А это, пожалуй, одно из наиболее важных преимуществ.

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Лучший массовый SSD. Samsung 970 EVO Plus NVMe. В этом сегменте ведётся ожесточённая борьба между брендами и малоизвестными производителями, стремящимися привлечь внимание покупателя своей ценой. Однако, никто из них не способен предложить такое соотношение производительности и стоимости, которое есть у этого накопителя. По мнению экспертов, это один из наиболее оптимальных дисков для обладателей материнских плат на PCIe 3.0.

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Лучший жесткий диск. Seagate BarraCuda SATA HDD. Модель на 2 Гб стоит 50 долларов, модель на 4 Гб – 90 долларов. Если вам этого мало, то есть накопители на 8 и более Гб, по цене, которую пока не способны предложить даже самые бюджетные SSD. Он надёжен и обеспечивает скорость вращения дисков в 7200 оборотов в минуту. Идеальный вариант для файлового архива.

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Лучший портативный накопитель. Samsung T5 SSD. Имея цену в 80 долларов, он предлагает объём 500 Гб и самые современные технологии: USB 3.1, скорость чтения и записи до 540 МБ/с, трехлетнюю гарантию и 256-разрядное аппаратное шифрование AES. Для любителей носить с собой всю свою коллекцию фильмов, существуют версии на 1 и 2 Тб. Больше информации здесь.