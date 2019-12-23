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Новый сериал «Ведьмак» уже доступен для просмотра. Мнение критиков разделилось. Что неудивительно, ведь у всех своё мнение на то, каким должен быть Геральт из Ривии. Кому-то нравится книжное описание героя, другие прикипели к его варианту из третьей части игры и не признают улыбку и возраст супермена. Есть фанаты и у нового актера, сыгравшего ведьмака.

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Один из моддеров решил, что Генри достоин стать главным действующим персонажем игры и создал небольшой мод, который наделяет Геральта чертами лица Генри Кавилла.

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Но и это не всё. Для тех, кто хочет с головой погрузиться в сериал, были добавлены текстуры для Йеннефер из Венгерберга. Теперь она получила лицо Анны Чалотры. Те, кто уже опробовал новую модификацию, заявляют о чрезвычайной точности, которая говорит о долгой кропотливой работе.

Что любопытно, судя по всему данная модификация пользуется высокой популярностью, поскольку её посмотрело более 100 тысяч человек. Автор сообщает, что он планирует и дальше продолжать работу над модификацией. В конечном итоге он перенесёт в мир игры всех персонажей из сериала. По его словам, все они достойны стать игровыми персонажами.

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