Первые тесты процессора Intel Tiger Lake-U – увеличенная тактовая частота и прирост производительности на 64%
В 2020 году должен состояться выход процессоров серии Tiger Lake. Это будут как мобильные, так и настольные чипы. Сведения об одном из инженерных продуктов попали в руки к экспертам сайта wccftech.
реклама
Перед нами 4-ядерный 8-поточный процессор Tiger Lake-U получивший маркировку ES2. Это вторая ревизия изжаренного образца, финальная версия которого ожидается в 2020 году. Протестированный образец работал на тактовой частоте 4.3 ГГц и был выполнен по 10 нм техпроцессу. В качестве соперника выбран Ice Lake-U Core i7-1065G7, работающий на 15 Вт.
рекламаСтоит отметить, что сравнение немного некорректно, поскольку текущий чип Intel работал в режиме 15-ти Вт, однако, даже при прямом сравнении разница в производительности досягает до 30 и выше процентов. Что до 25-ватного режима, то здесь инженерник продемонстрировал свою мощь, обойдя текущий чип на 64%.
рекламаВ дополнении к тесту уточняется, что, несмотря на увеличение производительности, удалось существенно снизить энергопотребление процессора повысив его общую энергоэффективность. Это стало возможно не только благодаря переходу на зрелый 10 нм техпроцесс, но и новой архитектуре Willow Cove. Точная дата выхода процессоров не называется.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила