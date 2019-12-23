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В 2020 году должен состояться выход процессоров серии Tiger Lake. Это будут как мобильные, так и настольные чипы. Сведения об одном из инженерных продуктов попали в руки к экспертам сайта wccftech.

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Перед нами 4-ядерный 8-поточный процессор Tiger Lake-U получивший маркировку ES2. Это вторая ревизия изжаренного образца, финальная версия которого ожидается в 2020 году. Протестированный образец работал на тактовой частоте 4.3 ГГц и был выполнен по 10 нм техпроцессу. В качестве соперника выбран Ice Lake-U Core i7-1065G7, работающий на 15 Вт.

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Стоит отметить, что сравнение немного некорректно, поскольку текущий чип Intel работал в режиме 15-ти Вт, однако, даже при прямом сравнении разница в производительности досягает до 30 и выше процентов. Что до 25-ватного режима, то здесь инженерник продемонстрировал свою мощь, обойдя текущий чип на 64%.

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В дополнении к тесту уточняется, что, несмотря на увеличение производительности, удалось существенно снизить энергопотребление процессора повысив его общую энергоэффективность. Это стало возможно не только благодаря переходу на зрелый 10 нм техпроцесс, но и новой архитектуре Willow Cove. Точная дата выхода процессоров не называется.