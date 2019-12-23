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Год почти подошёл к концу. За это время мы стали свидетелями того, как компании выпускали чрезвычайно удачные продукты. Но не обошлось и без провалов. Собрав несколько наиболее ужасных видеокарт и процессоров за 2019 год, эксперты techspot представляют свой антирейтинг.

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Intel Core i9-10980XE. По мнению экспертов, это наиболее провальный процессор года. По сути, он вообще не курнкуретен. За цену в 1000 долларов он уступает в производительности настольной версии Ryzen 9 3950X. Единственный его плюс – это количество линий PCIe. Однако, в таком случае лучше взять Threadripper 2950X, который практически не уступает ему по быстродействию и техническим возможностям, но превосходит по цене.

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Nvidia GeForce GTX 1650. Первая попытка выпустить недорогую видеокарту нового поколения провалилась. Немалая цена в 150 долларов отпугивала покупателей, а Radeon RX 570 оказалась быстрее и дешевле. Со временем Nvidia скорректировала цены, но первые месяцы всё было ужасно.

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AMD Ryzen 7 3800X. Перед нами бессмысленный продукт года. В настоящее время цена на этот процессор и Ryzen 7 3700X сравнялись. Но в начале продаж за старшую версию просили на 70 долларов больше. В некоторых сценариях Ryzen 7 3800X оказывался на 3% быстрее, но имея цену на 20% выше – это было просто бессмысленно.

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. Если вы не знаете, как продавать один и тот же продукт несколько раз - обратитесь к Intel. Компания программно отключает видеоядро и скидывает цену на 20 долларов - получая Core i9-9900KF, а также вручную отбирает лучшие процессоры, ставя на них приставку «S». Нельзя сказать, что i9-9900KS не принёс никакого прироста, но той шумихи, что была вокруг него, он явно не стоил.

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