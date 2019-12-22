Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Смерть персональных компьютеров предсказывалась множество раз. Одним из тех, кто заявил о скорой кончине форм-фактора ПК, был Стив Джобс, считавший, что планшеты вскоре вытеснят большие и неудобные компьютеры. Время шло, планшеты практически исчезли, а компьютеры продолжают развиваться.

реклама

Если обратиться к глобальной статистике за 2019 год, то можно увидеть, что за текущий год продажи игр на всех платформах составляют 148 миллиардов долларов. Из них около 68 миллиардов - это игры для смартфонов и планшетов. Слушая тех, кто говорит о закате компьютерных игр, можно было бы сделать вывод, что ПК теряет рыночную долю в пользу других платформ. Вот только цифры упрямо кричат о другом. В 2012 году рынок компьютерных игр составлял 70 миллиардов долларов (с учётом игровых приставок), из которых около 12.5 миллиардов приходилось на мобильные игры. В 2019 году только один рынок для ПК составляет 35.3 миллиарда долларов. Если прибивать ещё 45.3 миллиарда долларов рынка консолей, то становится очевидно, что слухи о смерти ПК сильно преувеличены.

реклама

реклама

Но и это далеко не всё. В настоящее время наблюдается рост рынка геймерских ноутбуков. Но не таких огромных шкафчиков размером с дедушкин дипломат, а небольших продвинутых устройств, вооружённых мощной начинкой, способной справится с любыми играми. Также как никогда активно развивается киберспорт, который существует только в рамках ПК.

Следующим, кто планирует покончить с игровым рынком ПК собираются стать облачные сервисы по типу Google Stadia. Они предлагают возможность играть в любые игры на любом современном устройстве, от смартфона, до специальной приставки, подключённой к телевизору.

реклама

Как пишут на этот счёт эксперты, игровых платформ стало намного больше, чем было 10 лет назад. При этом, они не исключают, что в будущем их количество значительно расширится за счёт систем виртуальной реальности, которые не пользуются массовым спросом. Однако, старый добрый ПК с лёгкостью переживёт и их, ведь всё новое не заменяет, а скорее дополняет то, что уже десятки лет предлагает системный блок: клавиатуру, мышку и монитор с колонками.