Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Windows 10 нашли ошибку 20-летней давности

для раздела Блоги
2
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки
Core i9 10900X - цена упала в ДВА раза, а за последние дни еще
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Microsoft постоянно улучшает свою операционную систему Windows 10. Вот уже три с половиной года длится непрекращающаяся череда из успехов и поражений, которые на своих компьютерах испытывают сотни миллионов пользователей. Самая последняя версия Windows 10 за номером 1909, вышедшая в ноябре, должна была принести стабильность и порядок на рабочий стол. По большому счёту, она стала наиболее качественной за последние годы, вот только время от времени пользователи продолжают находить досадные недоработки.

реклама

Одна из таких недоработок отсылает нас прямиком к старой доброй Windows ХР. Время от времени возникает ситуация, когда, нажимая на контекстное меню, мы не можем увидеть все команды. Часть из них оказывается ниже окна операционной системы. Решается эта проблема просто: нужно кликнуть еще раз или два. Вот только, как пишут эксперты, проблема появилась ещё во времена Windows ХР. Но и это не самое интересное. Как выяснилось, всё дело в первоначальной задумке компании Microsoft, которая планировала сделать меню «Пуск» верхней панелью. Однако, после того, как пользователям дали возможно самостоятельно перетаскивать меню, стало очевидно, что нижнее расположение гораздо удобнее. 

реклама

Меню «Пуск» осталось внизу, а программный код, которые связан с ошибкой, никуда не делся. Он благополучно кочует из одной ОС в другую. Неизвестно, будет ли такой мелкий баг исправлен, ведь у Microsoft есть сотни насущных проблем, которые требуют гораздо большего внимания. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
12
Обзор и тестирование видеокарты Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme (ZT-T20820B-10P)
8
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
49
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
100
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M (GU502G)
2
Pentium G5400 VS Athlon 200GE в связке с GeForce GTX 1660: тестирование в 1080p и 1440p
67
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X299 Taichi CLX
7
Обзор игровой гарнитуры SteelSeries Arctis 7
25
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Call of Duty: Modern Warfare
16
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Red Dead Redemption 2
69

Интересные материалы

Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Red Dead Redemption 2
15 декабря 2019 69
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
19 декабря 2019 100
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Star Wars Jedi: Fallen Order
11 декабря 2019 22
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
20 декабря 2019 49
Pentium G5400 VS Athlon 200GE в связке с GeForce GTX 1660: тестирование в 1080p и 1440p
18 декабря 2019 67
«Core i5-9500F + GeForce GTX 1660» VS «Ryzen 7 2700Х + Radeon RX 590»: тесты в 1080р и 1440p
13 декабря 2019 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD не будет создавать новую Denuvo – пиратам и торрентам ничего не угрожает
30
AMD Ryzen 4000 Renoir получит повышенную тактовую частоту и прирост производительности до +20%
28
Раскрыты характеристики топовых AMD Ryzen 4000 Renoir на 8 ядер/16 потоков 4-го поколения с TDP 45 Вт
23
Microsoft спустя 18 лет продолжает поддерживать работу некоторых компонентов Windows ХР
24
Первый в мире 8-ядерный APU от AMD - Ryzen 7 4700U Renoir показан в тесте PCMark
48
Под крышкой 3800х находится 2 чиплета - обнаружил владелец процессора с форума Overclockers.ru
72
PlayStation 5 и XBox Series X будут значительно дороже предшественников
20
Конкуренция AMD и Nvidia создает препятствия для внедрения новых технологий в массовые компьютерные игры
15
В стене ресторана в Москве нашли огромную майнинг ферму, которая работала там 2 года
16
Активно теснить Intel компания AMD продолжит до конца 2021 года
127
Самый мощный процессор Ryzen 9 4900H Renoir появится в начале 2020 года – 4.8 ГГц, 8 ядер (16 потоков) и память 3200 МГц
15
CD Projekt урегулировала все споры и перезаключила договор с Анджеем Сапковским по «Ведьмаку»
25
Раджа Кодури предрекает прорыв в быстродействии ПК к 2022 году
22
Ryzen 5 1600 приобрёл новый техпроцесс без публичной огласки
26
Видеокарты NVIDIA будут выпускаться по 7 нм техпроцессу TSMC, но произойдёт это очень нескоро
18
В PUBG по-прежнему еженедельно блокируют по сто тысяч читеров
16
Radeon RX 5600 XT: марка PowerColor делает ставку на 6 Гбайт
36
Компьютер Mac Pro от Apple умеет конвертировать видео в 16К, которое не используется даже в кинопроизводстве
17
Первый Postal стал бесплатным в Steam, где мгновенно ворвался в пятёрку самых популярных игр
4
Видеокарта Radeon RX 5600 ХТ получит 192-битную шину и урезанный флагманский чип Navi 10
38

Популярные статьи

Выбираем топовый компьютер для игр, видеомонтажа и рендеринга, который будет на острие технологий в 2020 году
76
Обзор и тестирование видеокарты Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme (ZT-T20820B-10P)
8
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
12
Рассматриваем конфигурацию настольного компьютера Apple стоимостью в квартиру в Петербурге
18
Топ-5 смартфонов Huawei 2019 года, которые есть на AliExpress
4
Приложение heavens-above для любителей астрономии поможет в изучении ночного неба и умеет отслеживать спутники и МКС
5

Сейчас обсуждают

ffa1978
17:50
он еблан иконченый фуфломет нет у него никаких процессоров
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p (страница 2)
MriS
17:44
Эта проблема Pidgin, а не Винды. Ничего автор не добьется, данную программу разработчики забросили. Он постит эту дичь уже больше года, виня майков в этом баге.
В Windows 10 нашли ошибку 20-летней давности
Иван Иванов
17:33
автор тормоз.....что год назад клепал статейки с 1600x когда уже вышла 2000 серия райзенов, что сейчас шлепает статейки с 2000 райзенами когда уже полным полно везде 3000 серии....
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p (страница 2)
darkfen
17:32
Да это фича!
В Windows 10 нашли ошибку 20-летней давности
A224
17:30
"клоунские игры" ну-ну. пока звучит как. "нет, мы не обосрались, зато мы победили в синебенч!!!" ))))
Объёмы выпуска 10-нм процессоров Intel очень скромны
NordWind
17:29
Аппарат сделали один, а предзаказали две штуки!
Начало продаж смартфона Motorola Razr отложили из-за слишком высокого спроса
Сырге Граничеру
17:28
у нас в технопойнте боксовый 3800Х стоит дешевле чем 3700Х ОЕМ .
Под крышкой 3800х находится 2 чиплета - обнаружил владелец процессора с форума Overclockers.ru
abdulla
17:28
5500хт провальная карта из-за ценника. Просто убогость. Поэтому 5600хт гарантирован провал на старте - до тех пор пока ценник не станет сильно ниже.
Видеокарта Radeon RX 5600 ХТ получит 192-битную шину и урезанный флагманский чип Navi 10
ATI+AMD
17:26
Нахер она нужна за 18К вот уже модна RX5700 за 24 https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/videocards/1172336/?mrkt=chlb_cl&gclid=Cj0KCQiAxfzvBRCZARIsAGA7YMwXHnvkw_ngZ2YGxXLaKTQis...
Видеокарта Radeon RX 5600 ХТ получит 192-битную шину и урезанный флагманский чип Navi 10
El1x3r7714
17:26
У тебя все дома? Галоперидолу сожрать забыл?
Видеокарта Radeon RX 5600 ХТ получит 192-битную шину и урезанный флагманский чип Navi 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем