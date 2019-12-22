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Microsoft постоянно улучшает свою операционную систему Windows 10. Вот уже три с половиной года длится непрекращающаяся череда из успехов и поражений, которые на своих компьютерах испытывают сотни миллионов пользователей. Самая последняя версия Windows 10 за номером 1909, вышедшая в ноябре, должна была принести стабильность и порядок на рабочий стол. По большому счёту, она стала наиболее качественной за последние годы, вот только время от времени пользователи продолжают находить досадные недоработки.

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Одна из таких недоработок отсылает нас прямиком к старой доброй Windows ХР. Время от времени возникает ситуация, когда, нажимая на контекстное меню, мы не можем увидеть все команды. Часть из них оказывается ниже окна операционной системы. Решается эта проблема просто: нужно кликнуть еще раз или два. Вот только, как пишут эксперты, проблема появилась ещё во времена Windows ХР. Но и это не самое интересное. Как выяснилось, всё дело в первоначальной задумке компании Microsoft, которая планировала сделать меню «Пуск» верхней панелью. Однако, после того, как пользователям дали возможно самостоятельно перетаскивать меню, стало очевидно, что нижнее расположение гораздо удобнее.

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Меню «Пуск» осталось внизу, а программный код, которые связан с ошибкой, никуда не делся. Он благополучно кочует из одной ОС в другую. Неизвестно, будет ли такой мелкий баг исправлен, ведь у Microsoft есть сотни насущных проблем, которые требуют гораздо большего внимания.