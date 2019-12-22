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Майнинг - очень увлекательный и доходный процесс. Можно зарабатывать миллионы на пустом месте. Особенно, если не нужно платить за электричество. Именно таким путём последовали новоиспечённые фермеры – работники одного из московских ресторанов.

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В 2017 году электрик и компьютерщик, которые работали в ресторане, установили в подвальном помещении огромную майнинг-ферму и, закрыв её гипсокартонной перегородкой, подключили к электросети ресторана. Почти два года им удавалось оставаться незамеченными, заработав на своих махинациях миллионы.

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Что удивительно, похоже, что кроме электрика два год никто не спускался в подвал. Так, случайно зайдя туда, дочь директора тут же увидела подозрительную стену, за которой скрывалась ферма. Оборудование было изъято, но подозреваемые не получили наказания. Хозяин ресторана утверждает, что до того, как эти двое решили стать фермерами, он платит за электричество 500 тысяч рублей в месяц, а после установки фермы – 700 тысяч. Сразу же после отключения фермы расход электроэнергии пришёл в норму. Если верить его словам, ущерб от деятельности майнеров стоил ему примерено 5 миллионов рублей.

Кстати, это далеко не единственный случай. Недавно стало известно, что на заводе «Дормаш» в Орле, который объявлен банкротом ещё в 2017 году, расположены огромные фермерские угодья, контролируемые директором завода. Что же, главный закон удачливого майнера – не платить за электричество.