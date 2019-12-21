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Компания Apple славится тем, что умеет продавать своим клиентам товар по ценам, превышающим среднерыночные в разы. Несмотря на это, компания продолжает лидировать на мобильном рынке, захватив по итогам 2019 года 66% общемировой прибыли. Именно для фанатов компании была анонсирована новая возможность компьютера Mac Pro.

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Демонстрируя невероятную производительную мощь своего компьютера, Apple решила показать, как он справится с конвертацией видео в формате 16К. Казалось, бы, даже крупные профессионалы не имеют доступа к подобному контенту. Тем не менее, это не мешает Apple продавать такую технологию здесь и сейчас.

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Для того чтобы прикоснуться к будущему, нужно не только купить мощный Mac Pro, но и дополнительную карту Afterburner за 2 000 долларов. К сожалению, найти такое видео в настоящее время не представляется возможным, поэтому была показана работа компьютера на примере четырёх видеопотоков 4.5К, объединяя их в единый поток 16К.

Apple также указывает, что многие профессионалы, купившие новый компьютер, сообщают о его невероятных возможностях, которые позволили им ускорить работу в разы. Что любопытно, для конвертации видео подобного разрешения достаточно только одной видеокарты. Apple сообщает, что текущая мощность Mac Pro находится на чрезвычайно высоком уровне и имеет большой задел на будущее.

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Что же, всего за 8 тысяч долларов (6+2) каждый теперь может прикоснуться к мечте, которую дарит своим покупателям Apple.