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Многие пользователи, которые начинали своё знакомство с компьютером с Windows ХР, до сих пор полагают, что она была лучшей операционной системой, которую когда-либо выпускала компания Microsoft. Как бы там ни было, но старая система давно ушла, оставив после себя только хорошие воспоминания. Или не ушла? Энтузиаст обнаружил, что софтверный гигант до сих пор поддерживает работоспособность одной из ключевых функций старой ОС и даже позволяет активировать её по телефону.

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История на самом деле очень странная. С тех пор, как вместе с Windows XP был запущен сервис Microsoft Plus, прошло больше 18 лет. Ни одна программа не могла до сих пор похвастаться таким продолжительным сроком жизни. Однако, Microsoft Plus доказывает, что сервис не только является исключением из правил, но и тянет за собой старушку Windows XP, которая продолжает получать улучшения за счёт поддержки ключевого приложения.

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Microsoft Plus представляет собой пакет инструментов для Windows XP, который включает множество дополнительных функций для стандартных приложений ОС. Это: темы, заставки, обложки для приложений, таких как Windows Media Player, и ряд других приложений, таких как конвертер MP3 и CD Label Maker. Что интересно, Microsoft Plus не только можно установить и активировать по телефону, если у вас куплен лицензионный ключ, но и время от времени получает обновления, которые поддерживают его стабильность.

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Что же, несмотря на то, что Windows XР давно перестала быть самой популярной операционной системой, Microsoft заботливо сохраняет часть функционала этой ОС в актуальном виде. Будем надеяться, что нечто подобное случится с не менее популярной Windows 7.