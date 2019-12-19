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Мы уже сообщали о производительности новой видеокарты RX 5500 XT. Она, мягко скажем, довольно посредственна. Мало того, цена на карту откровенно завышена. Не добавляет оптимизма тот факт, что некоторые производители ставят на неё ценник около 225 долларов. Всё это общеизвестные факты. Но, что любопытно, выяснилась зависимость RX 5500 XT от используемой на материнской плате версии PCI-E.

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Как поясняют эксперты, видеокарты RX 5500 XT, RX 5700 и RX 5700 XT поддерживают самую последнюю версию интерфейса PCI-E 4.0. Пытаясь узнать, есть ли смысл устанавливать видеокарты серии RX 5700 на новый чипсет Х570, эксперты убедились, что прирост практически незаметен. Однако, после того, как такой же фокус был продемонстрирован в отношение RX 5500 XT, удивлению экспертов не было предела.

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Как видите, прирост достигает невероятных 20% и выше. Это ставит видеокарту в совершенно иные условия. Фактически она оказалась быстрее, чем было заявлено. По мнению экспертов, всё дело в том, что младшая версия имеет всего 8 линий PCI-E, в то время как старшая оснащена полными 16-ю линиями. Таким образом, на материнских платах предыдущих поколений она работает в режиме PCI-E 3.0 Х8, что ограничивает потенциальные возможности карты. Больше информации здесь

P.S. Неясно, почему сама компания AMD не сообщила об этом. Неужели они не проводили внутренних тестов? Вот и не верь после этого словам о раскрытии потенциала у продуктов AMD.