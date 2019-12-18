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В 2020 году на рынке появятся новые APU от AMD. Они придут на смену текущему поколению процессоров с интегрированной графикой и должны значительно повысить производительность, как процессорного узла, так и графической частей. Новая утечка появилась со стороны MD Bootcamp Drivers от декабря 2019 года.

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В настоящее время известна лишь одна деталь, которая может омрачить выход будущих APU – в качестве графики значится архитектура Vega. Однако, как стало известно, будет выпущено несколько версий, самая производительная из которых вполне может рассчитывать на самую последнюю архитектуру - Navi.

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Для настольных компьютеров заявлены несколько версий. Это мощная на 65 Вт и энергоэффективная на 35 Вт. Известно, что производительная версия также будет разделена на 3 модели: с 6-ювычислительными блоками, с 10-ю и 11-ю вычислительными блоками. 35-ватная модель получит 6, 8 и 10 блоков соответственно.

Что любопытно, мобильная версия может получить до 13-ти вычислительных блоков, что делает её чрезвычайно производительной, автоматически ставя на один уровень с такими настольными видеокартами, как Radeon RX 560. В настоящее время точной информации о сроках запуска новых процессоров нет.