GeForce RTX 3070M представляет собой вариацию с использованием мобильного графического чипа

Сегодня многие геймеры уже забыли о дефиците и криптовалютной лихорадке 2021 года. Тогда купить видеокарты было крайне затратно, поскольку далеко на самая мощная GeForce RTX 3060 стоила дороже 100 тысяч рублей. Действующий флагман NVIDIA и вовсе переваливал за 300 тысяч, а проблема наблюдалась по всей планете. Доходы производителей подобной продукции увеличивались, а Дженсен Хуанг заявлял, что в итоге средняя стоимость одной видеокарты достигла 1000 долларов. Как вы могли догадаться, в России игровая продукция была ещё дороже, а майнеры скупали всё, до чего могли дотянуться. В ход шли как недорогие решения, купленные оптом на вторичном рынке, так и целые фермы, поставками которых занимались серые дилеры. Многие любители компьютерных игр заказывали видеокарты прямо из Китая, но и там цены были высокими, а количество мошенников превышало все допустимые пределы.

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Именно тогда появились продавцы, которые под видом более дорогой видеокарты продавали сильно устаревшую модель, а всё это нанесло сильный удар по доверию геймеров к продавцам на китайских площадках. В какой-то момент криптовалюты резко подешевели, а Эфир и вовсе перестал быть доступен для добычи. Китай запретил майнинг, а в результате рынок оказался переполнен. Цены пошли вниз, а сегодня купить видеокарту может каждый работающий геймер. Но ещё задолго до этого в продажу начали поступать самые неожиданные решения. В какой-то момент выяснилось, что графические чипы для ноутбуков обходятся дешевле настольных вариантов, поэтому китайские компании начали выпускать на базе урезанных GPU игровые видеокарты. Производительность таких решений вызывала массу вопросов, но это никого не останавливало. Сегодня такие видеокарты всё ещё выпускаются. Судя по всему, в прошлом поколении NVIDIA выпустила очень много графических чипов для ноутбуков, поэтому теперь дело переделки взяли на себя производители второго эшелона.

Блогеры с канала Random GaminginHD раздобыли GeForce RTX 3070M, выпущенную силами китайской JieShuo. На вид видеокарта мало чем отличается об обычной, а о наличии под капотом мобильного графического чипа говорит только буква «М» в конце названия. Было решено максимально приблизить игровую систему к реальности, поэтому в качестве процессора был выбран Core i5-12400F. Давайте посмотрим, на что способна необычная видеокарта, которую могут купить даже российские геймеры, если хорошенько изучат китайскую розницу.

В Red Dead Redemption 2 в разрешении 1080р на высоких настройках удалось получить средние 110 кадров в секунду, но иногда фрамрейт опускался до 70 fps.

В Cyberpunk 2077 удалось получить всё те же 110 кадров в секунду в разрешении 1080р и высоких настройках, но в этой игре фрамрейт снижался до 55 fps. Не исключено, что проблема в кривом движке, а может подводят ограничения мобильного графического чипа.

В Marvel’s Spider-Man получилось набрать 110 кадров в секунду (в 1080р), но просадки делают игровой процесс нестабильным, ведь в некоторых сценах фрамрейт снижался до 52 fps. Похоже, проблема действительно в самой видеокарте, которая не способна постоянно держать высокий уровень генерации кадров.

В Starfield и вовсе пришлось снижать настройки до средних. В итоге в разрешении 1080р удалось набрать всего 67 кадров в секунду с просадками до 52 fps. Это не очень высокий результат, который только доказывает, что видеокарта имеет значительные потери мощности.

В The Witcher 3 Complete Edition с активацией технологии масштабирования в разрешении 1080р можно рассчитывать всего на 73 кадра в секунду. Ну а просадки в этой игре критичны, поскольку фрамрейт часто падает ниже 30 fps.

Блогеры Random GaminginHD полагают, что GeForce RTX 3070M имеет право на жизнь, но уступает настольной версии на 15% и выше. При этом в некоторых играх разница осень существенна, а стабильность немного расстраивает. Также отмечается, что сегодня такая видеокарта может и не иметь проблем, но в будущем владельцы точно столкнуться с сюрпризами. Так, в настоящее время есть подходящие драйверы, но официально NVIDIA такие видеокарты не поддерживает. Со временем энтузиасты перестанут выпускать программное обеспечение, а владельцы останутся с ПО, созданном много лет назад. Это не так плохо, как может показаться, но может быть так, что через 3-4 года найти подходящие драйверы для GeForce RTX 3070M окажется очень сложно.

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