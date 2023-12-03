Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelot
Рождество в США под угрозой срыва – в стране сильный дефицит праздничных ёлок
Уже сегодня во многих штатах наблюдается дефицит, а к Рождеству проблема станет ещё серьёзнее

реклама

Поскольку традиции празднования Нового года и Рождества в разных частях нашей планеты сильно разнятся, то и подготовка к торжествам стартует с некоторой задержкой. В Европе и США всё начинается ещё в середине ноября. Ёлочки и сосны начинают продаваться в начале декабря, а 6 числа принято ждать в гости Святого Николая. Основные праздничные мероприятия проходят 25 декабря, тогда как в России прихода Деда Мороза ждут в ночь на 1 января. Традиции немного разнятся, но самое главное не меняется, ведь по обе стороны океана наряжают ёлки и сосны игрушками, украшают яркими фонариками и радуют детей и близких подарками. Многие стараются создать атмосферу праздника и за пределами своего дома, поэтому на деревьях можно встретить украшения и даже ёлочные игрушки. Кто-то делает праздник для соседей украшая ёлку на улице, ну а после завершения торжественных мероприятий огромное количество живых деревьев выбрасывается.

реклама

В некоторых странах их перерабатывают, тогда как в других даже летом можно встретить целые свалки из сотен и тысяч ёлок, которые оказались никому не нужны. В следующем году миллионы людей по всему миру снова придут за лесными красавицами, а процесс поставлен на поток. Есть специальные службы, занимающиеся посадкой и вырубкой деревьев, но иногда случаются неожиданные проблемы. По информации NBC News, продавцы праздничных деревьев в США столкнулись с дефицитом продукции. В итоге желающих купить ёлку намного больше, чем доступно товаров на рынке. Эксперты отмечают, что происходящее стало причиной последствий кризиса 2008 года, когда рынок столкнулся с проблемой избыточного количества деревьев. Тогда было вырублено слишком много ёлок, продать которые не вышло, в результате именно в 2008 году высаживать деревья не стали, а сегодня это привело к тому, что купить лесную красавицу в США будет проблематично. Журналисты отмечают, что цены на деревья существенно выросли, а многие американцы просто не смогут себе позволить такие растраты. 

По словам одного из владельцев бизнеса по продаже рождественских елей, она сильно обеспокоена отсутствием елей определённых размеров. Айви Спек отмечает, что обычный заказ достигает 1500 единиц, но в этом году деревьев высотой 9-10 футов просто нет в наличии (2.75-3 метра). Есть проблема с заказом деревьев высотой 8 футов (2.44 метра), которые также не удаётся заказать. В итоге праздники во многих государственных учреждениях (школы, детские сады и многие другие) могут быть сорваны, а пока ситуация с поставками не улучшается. Айви Спек рассказала, что большая часть рождественских елей в США поставляется из таких штатов, как Орегон, Северная Каролина, Мичиган, Пенсильвания, Висконсин и Вашингтон. Вот только в этом году поставщики столкнулись с дефицитом продукции по всей стране, а проблема будет заметна ещё несколько лет. Представители национальной ассоциации рождественских деревьев (есть и такое ведомство) указывают, что проблемы с дефицитом продукции начались ещё в 2008 году во время рецессии. Это привело к тому, что производители не стали высаживать молодые деревья, а именно это легло в основу происходящих изменений. 

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Обычно, средняя стоимость ёлок варьируется от 80 до 100 долларов, но в некоторых штатах цены уже превысили 200 долларов за дерево. Продавцы заявляют, что из-за инфляции деревья будут дорожать, поскольку расходы выросли на 10% по сравнению с прошлым годом. Американцы уже начали активно интересоваться ёлками, но спрос умеренный. Пик ожидается в ближайшие недели, но часть любителей рождества в этом году точно останется без ёлочки. В связи с этим повышается спрос на искусственные деревья, а фактор экологии играет свою роль. Некоторые продавцы советуют в этом году украшать ёлки, растущие рядом с домами. Это позволит создать атмосферу праздника и способствует снижению дефицита. Хотя, прогнозы пока неутешительные, ведь миллионы американцев планируют купить ёлочку, сколько бы она не стоила.

#интересное #рождество #праздники
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

1 января Тинькофф уволит почти всех удалёнщиков, проживающих за пределами России
Во время охоты на йеменских пиратов по эсминцу США USS Mason были выпущены две баллистические ракеты
Человечество столкнулось с нехваткой шоколада, сладости дорожают из-за климатических аномалий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Роналду предъявили коллективный иск на 1 миллиард долларов за поддержку бесполезных НФТ
9
Астрономы обнаружили систему с шестью планетами, которые пребывают в редком орбитальном резонансе
+
Китай стал первой страной, применившей новую стелс-технологию на подводных лодках
4
Учения по преодолению водной преграды среди танкистов ВСУ окончились утоплением БМП-1
3
Российские учёные разрабатывают новое устройство для получения электроэнергии из излишков тепла
1
В Германии введут ограничение на подачу электричества с Нового года
4
Немецкий концерн Rheinmetall наладит первое производство бронетехники в Украине уже в 2024 году
9
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
51
Европа может вернутся к закупкам российского газа уже в 2024 году
5
Google объявила лучшие Android-приложения 2023 года
+
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
13
Rheinmetall планирует начать производство бронетехники на Украине уже в 2024 году
2
Исследователи НАСА получили разрешение от НАСА подать заявку на получение лунного грунта из Китая
6
Тайвань на фоне роста напряженности с Китаем получит 108 танков Abrams и 29 реактивных систем HIMARS
5
Власти США ограничат субсидирование электромобилей, содержащих батареи или материалы из Китая
2
OnePlus 10 Pro начинает получать стабильную версию Android 14
2
В России начались испытания белорусского 180-тонного большегруза БЕЛАЗ-75184
2
В США используют ИИ для ускорения разработки своего новейшего ядерного бомбардировщика B-21 Raider
2
Между галактиками обнаружена гигантская звездная река длиной 1,7 млн световых лет
2
Китай развернул высокоорбитальный спутниковый интернет, накрыв при этом "солидную" часть России
3

Популярные статьи

Казахстан отказался от французских "Рафалей" в пользу российских Су-30СМ
3
ВКС России начинают массовое обучение пилотов Су-34 НВО использованию авиабомб с УМПК
8
Почему Tesla Cybertruck это поделка безжалостного маркетинга - мое мнение
30
Как выбрать светодиодную лампу
7
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
20
Игровые релизы в декабре 2023 года
3
Россия и Китай делают большие ставки на бесхвостые самолеты, США наоборот
2
Боевой вертолет Denel AH-2 Rooivalk из Южноафриканской Республики - перспективы и история создания
1
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
4
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
9

Сейчас обсуждают

Weismar
13:30
Да, кэш не влияет, т к никто не будет покупать 4090 чтобы играть в 300 фпс на низких, и это как раз таки по какой то ненормальной логике (без ней конечно) амудью сказать что АМД вырвалась вперёд. Нет,...
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Бичебор
13:30
Попиши всякое на java, потом доложи как тебе в живется в 32 Гб.
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Vadim Iljin
13:28
для чего это тебе сейчас 32 гб "катастрофически мало"? Бред какой то гонишь! С бодуна наверняка
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
KotSkripaley
13:28
Ноак (регулярная армия), отхватил от вьетконга (партизаны) в 79 году.
Ллойд Остин: США - самая могущественная страна на Земле, а наша армия является сильнейшей в мире
Бичебор
13:28
@@ Кэш этот не нужен вообще, дыры эти ни на что не влияют, заплатки можно отключить@@ Когда это писал топал ножкой и верещал "вывсёврётии!!!1"? Между припадками голубого фанатения посмотри бенчи и уз...
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Эдуард Егоров
13:28
А что подлодки уже летать начали, что их стали делать угловатые от электромагнитных волн миллиметрового диапазона.
Китай стал первой страной, применившей новую стелс-технологию на подводных лодках
Serezhka
13:27
Интересно. Сразу вспомнил свой дуэт из года так 2006-го. У меня стояла основная видеокарта от АМД, а от Нвидия стояла затычка 8400GT для Physics, пока это позволяли драйвера. Потом в драйверах такую в...
Сводка новостей экосистемы Cosmos
Weismar
13:25
По какой то причине огромное количество человеков фанатеет от АМД, логики в этом никакой нет, т к АМД во всём хуже, и продвигается только за счёт маркетинга и тупой рекламы, как эта. Такие недочеловек...
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
DeathWish
13:22
Хм... А аналогичная(по габаритам) шайтан-коробочка в пределах 10к рублей, желательно на базе проца от AMD? Именно как торренто-качалка, ютубо-смотрелка.
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
Кирилл Прозоровский
13:21
Что значит Может? Пишут Испания рекордно вроде укупилась. Или это не Европа или врут.
Европа может вернутся к закупкам российского газа уже в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем