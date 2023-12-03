Уже сегодня во многих штатах наблюдается дефицит, а к Рождеству проблема станет ещё серьёзнее

Поскольку традиции празднования Нового года и Рождества в разных частях нашей планеты сильно разнятся, то и подготовка к торжествам стартует с некоторой задержкой. В Европе и США всё начинается ещё в середине ноября. Ёлочки и сосны начинают продаваться в начале декабря, а 6 числа принято ждать в гости Святого Николая. Основные праздничные мероприятия проходят 25 декабря, тогда как в России прихода Деда Мороза ждут в ночь на 1 января. Традиции немного разнятся, но самое главное не меняется, ведь по обе стороны океана наряжают ёлки и сосны игрушками, украшают яркими фонариками и радуют детей и близких подарками. Многие стараются создать атмосферу праздника и за пределами своего дома, поэтому на деревьях можно встретить украшения и даже ёлочные игрушки. Кто-то делает праздник для соседей украшая ёлку на улице, ну а после завершения торжественных мероприятий огромное количество живых деревьев выбрасывается.

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В некоторых странах их перерабатывают, тогда как в других даже летом можно встретить целые свалки из сотен и тысяч ёлок, которые оказались никому не нужны. В следующем году миллионы людей по всему миру снова придут за лесными красавицами, а процесс поставлен на поток. Есть специальные службы, занимающиеся посадкой и вырубкой деревьев, но иногда случаются неожиданные проблемы. По информации NBC News, продавцы праздничных деревьев в США столкнулись с дефицитом продукции. В итоге желающих купить ёлку намного больше, чем доступно товаров на рынке. Эксперты отмечают, что происходящее стало причиной последствий кризиса 2008 года, когда рынок столкнулся с проблемой избыточного количества деревьев. Тогда было вырублено слишком много ёлок, продать которые не вышло, в результате именно в 2008 году высаживать деревья не стали, а сегодня это привело к тому, что купить лесную красавицу в США будет проблематично. Журналисты отмечают, что цены на деревья существенно выросли, а многие американцы просто не смогут себе позволить такие растраты.

По словам одного из владельцев бизнеса по продаже рождественских елей, она сильно обеспокоена отсутствием елей определённых размеров. Айви Спек отмечает, что обычный заказ достигает 1500 единиц, но в этом году деревьев высотой 9-10 футов просто нет в наличии (2.75-3 метра). Есть проблема с заказом деревьев высотой 8 футов (2.44 метра), которые также не удаётся заказать. В итоге праздники во многих государственных учреждениях (школы, детские сады и многие другие) могут быть сорваны, а пока ситуация с поставками не улучшается. Айви Спек рассказала, что большая часть рождественских елей в США поставляется из таких штатов, как Орегон, Северная Каролина, Мичиган, Пенсильвания, Висконсин и Вашингтон. Вот только в этом году поставщики столкнулись с дефицитом продукции по всей стране, а проблема будет заметна ещё несколько лет. Представители национальной ассоциации рождественских деревьев (есть и такое ведомство) указывают, что проблемы с дефицитом продукции начались ещё в 2008 году во время рецессии. Это привело к тому, что производители не стали высаживать молодые деревья, а именно это легло в основу происходящих изменений.

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Обычно, средняя стоимость ёлок варьируется от 80 до 100 долларов, но в некоторых штатах цены уже превысили 200 долларов за дерево. Продавцы заявляют, что из-за инфляции деревья будут дорожать, поскольку расходы выросли на 10% по сравнению с прошлым годом. Американцы уже начали активно интересоваться ёлками, но спрос умеренный. Пик ожидается в ближайшие недели, но часть любителей рождества в этом году точно останется без ёлочки. В связи с этим повышается спрос на искусственные деревья, а фактор экологии играет свою роль. Некоторые продавцы советуют в этом году украшать ёлки, растущие рядом с домами. Это позволит создать атмосферу праздника и способствует снижению дефицита. Хотя, прогнозы пока неутешительные, ведь миллионы американцев планируют купить ёлочку, сколько бы она не стоила.