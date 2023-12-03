Если ничего не предпринять, дефицит шоколада станет глобальным явлением

Многие учёные полагают, что наша планета находится в стадии глобальной трансформации. Некоторые уверяют, что мы увидим локальные изменения климата, тогда как другие считают, что происходящее затронет большую часть человечества. Как бы там ни было, но ледники тают, а люди не могут никак остановить этот процесс. При этом многие гипотезы о глобальном потеплении, основанные на антропогенном факторе, потерпели фиаско, поскольку были построены на поверхностных исследованиях. Выясняется, что подводные вулканы выбрасывают в атмосферу больше газов за год, чем человечество сгенерировало за десятилетия. А есть ещё планктон, и многие другие участники экосистемы, неразрывно связанные с процессами потепления и похолодания на планете. Учёные не исключают, что в ближайшие десятилетия скорость изменения климата увеличится, что приведёт к затоплению многих участков суши.

Тема довольно интересная и требует комплексного подхода к изложению, поэтому давайте остановимся на том, что проблема существует, а при текущем развитии технологий мы не в состоянии что-либо изменить. Фактически, мы остаёмся наблюдателями, как это было сотни и десятки тысяч лет назад. И всё же, если в глобальном масштабе сделать ничего нельзя, то есть отрасли, где всё ещё можно что-то предпринять. По данным Bloomberg, любимый многими нашими читателями шоколад в ближайшие годы может резко подорожать. Проблема коснётся всех продуктов, в состав которых входя какао-бобы, а экономический кризис, искусственные логистические препятствия, нехватка топлива и удобрений привели к ещё более катастрофическим последствиям. Цены на бобы растут из-за изменений климата и заболевания растений. Большая часть производителей фиксирует сложности и считает, что для преодоления текущего кризиса потребуются дополнительные инвестиции.

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Напомним, основная доля производства какао сосредоточена на западном побережье Африки (Кот-д’Ивуар и Гана), которые поставляют около 60% всего мирового объёма бобов, продаваемых на рынках Европы, Америки и Азии. В этом году местные фермеры столкнулись с наводнениями во время сбора урожая, что затруднило транспортировку сырья. Из-за высокой влажности начали распространяться болезни, вызывающие гниение бобов на деревьях. Кроме того, фермерам не хватает химикатов. С учётом того, что погодные условия связаны с феноменом Эль-Ниньо, который в настоящее время меняет свою природу, ситуация может стать ещё более сложной. Предполагалось, что Эль-Ниньо прекратится в 2023 году, но если он продолжит оказывать влияние на климат, то многим сладкоежкам придётся заменять шоколад на что-то другое. Эксперты отмечают, что эти и некоторые другие факторы привели к росту фьючерсов на какао в Нью-Йорке до самого высокого уровня с 1977 года.

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В Bloomberg пишут, что проблемы с производством шоколада связаны не только с погодными условиями. Особенность рынка какао такова, что поставки контролируются государством. Это значит, что фермеры несут убытки, но власти не планируют субсидировать прибыльную отрасль. Рост цен приведёт к увеличению бюджетных поступлений, но не станет стимулом для фермеров, многие из которых уже наедятся на грани разорения. Что любопытно, ещё совсем недавно данный бизнес считался очень прибыльным, но за короткий срок всё быстро изменилось. Также журналисты напоминают, что в Европейском союзе вводятся новые правила, касающиеся объёмов вырубки лесов, что повлечёт за собой увеличение издержек производителей какао, так как их деятельность будет отслеживаться на всех этапах поставок. Производители конфет уже предупредили о предстоящем увеличении цен. Помимо этого, стоимость сахара также растёт, что приводит к повышению цен на кондитерские изделия во всех сегментах рынка. Ну а пока в Кот-д’Ивуаре и Гане говорят о значительных трудностях с выращиванием какао-бобов, в Латинской Америке пытаются возродить отрасль. Особенно в этом вопросе активна Бразилия, где несколько десятилетий назад отрасль была почти полностью уничтожена из-за болезней растений. Эквадор также увеличивает производство и планирует занять второе место к 2030 году. В Bloomberg надеются на то, что трудности производителей шоколада будут иметь временный характер, поскольку пока в одной части планеты климат ухудшается, в другой он становится более благоприятным. Существуют любопытные климатические модели, авторы которых приходят к противоречивым выводам. Там указывается на затопление части Европы и Америки, но пока проблемы выращивания какао-бобов это не касается.