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В новейшей истории мы видели не раз, как страны Европы и США замораживают активы других государств. Нет никаких сомнений, что делалось это во благо демократических ценностей, о которых так много пишут европейские и американские журналисты. Если судить по реальным фактам, то замороженные деньги никогда больше не возвращаются к своим владельцам. Можно было бы привести в пример Ливию, но давайте лучше обратимся к более любопытным фактам. Например, после революции в Украине (2014 года) власти США заморозили значительные суммы, которые принадлежали Януковичу и его окружению. Много лет украинские власти пытались вернуть деньги обратно, но в какой-то момент перестали предпринимать такие попытки. В итоге можно констатировать, что янки просто отняли чужие деньги, присвоив их себе на незаконны основаниях.
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Примерно то же случилось в начале 2022 года, когда усилиями американских и европейских властей были заморожены значительные активы из российского резервного фонда. Согласно официальным заявлениям, только в ЕС находится около 200 миллиардов долларов, а уже больше года идут дискуссии о том, как эти деньги на законных основаниях отнять и поделить. Пока никаких решений не принято, поскольку со стороны влиятельных стран ЕС звучат справедливые опасения на этот счёт. Предполагается, что попытка конфисковать российские активы приведёт к катастрофическим последствиям для Европы, когда многие страны окончательно потеряют доверие к европейскому понятию частной собственности. При этом наиболее активно обсуждается появление так называемого налога на прибыль. Дело в том, что все 200 миллиардов лежат на депозитах, где должны были приносить своим владельцам проценты. Ну а поскольку России никто ничего возвращать не планирует, то появились дискуссии о том, чтобы отдать деньги с налога на прибыль в пользу Украины. За 2 года сумма там накопилась немаленькая и точно способна снять часть финансовой ответственности с Европы. Как уже было сказано, окончательного решения пока нет, поскольку даже такие действия вызывают тревогу среди финансистов, но давление со стороны США нарастает, а денег в ЕС становится всё меньше.
По данным Bloomberg, Европейская комиссия планирует представить новый проект налога на доход, связанный с прибылью от замороженных российских активов. Случится это к 12 декабря, а журналисты полагают, что европейские власти попытаются сделать так, чтобы снизить противоречия между членами содружества до нуля. Судя по всему, проект ещё не представлен, а противоречия между странами уже приводят к серьёзным разногласиям. Так, Германия, Франция, Италия и Люксембург выразили опасения относительно скоропостижных решений и призвали к более осторожному подходу. На прошлой неделе члены содружества предложили исполнительной власти ЕС опубликовать неформальный документ. Решение будет иметь рекомендательный характер и сможет определить способы использования доходов. Это не будет законодательная инициатива, а значит члены ЕС смогут сами решать, как им распоряжаться заблокированными активами.
Судя по всему, Европейская комиссия планирует выработать более жёсткую позицию, хотя окончательное решение произойдёт в рамках встречи 6 декабря. В рамках диалога между национальными представителями и членами регулирующего органа ЕС будет предложено выяснить, удалось ли сблизить позиции сторон, или пока делать выводы слишком рано. В Bloomberg утверждают, что за время с начала СВО, замороженные российские активы принесли около 3 миллиардов евро прибыли. До конца 2024 года сумма может вырасти до 5 миллиардов, а Бельгия и вовсе объявила, что намерена Украине 1.7 миллиарда евро из полученной прибыли. Указанные выше страны не разделяют настрой бельгийского правительства и опасаются нежелательной реакции мирового сообщества на подобные действия. Многие поговаривают, что одно дело отнять пару миллиардов долларов, украденных украинскими олигархами и выведенными за рубеж, а совсем другое, когда речь идёт о резервном фонде России. Механизмы отъёма таких активов не прописаны в международном праве, а желание ястребов Вашингтона вступают в конфликт с реальными финансовыми интересами Европы.
Кстати, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обещала отнять и поделить российские активы ещё в 2022 году. После она обещала представить проект закона, позволяющий европейцам распоряжаться процентными доходами на прибыль с замороженных средств к лету текущего года. В октябре дама официально перенесла сроки на конец года, рассказав об этом лично Зеленскому в Киеве. Сложно сказать, какое решение в итоге примут европейские чиновники. Если проект налога будет утверждён Европейской комиссией к 12 декабря, то лидеры ЕС смогут обсудить его на саммите, который состоится на той же неделе в Брюсселе. Пока всё идёт к тому, что деньги останутся в Европе, хотя точно не знает никто. В Bloomberg уверяют, что средства вот-вот отдадут Украине. Возможно, так и будет, но только сразу после того, как Киев получит деньги Януковича, которые должны были вернуть ещё в 2014 году. К слову, в украинском бюджете огромная дыра размером больше 40 миллиардов долларов. Пока Европа согласовала выделение средств, позволяющих закрыть меньше половины, а значит не исключено, что часть финансовых обязательств попробуют закрыть при помощи указанной выше прибыли от замороженных 200 миллиардов долларов резервного фонда РФ.