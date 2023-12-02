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Zelot
«Быки» возвращаются и могут вынести курс Биткоина до 45 000 долларов к концу декабря
Многие аналитики полагают, что последний месяц 2023 года будет крайне успешных для рынка криптовалют

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Многие эксперты полагают, что Биткоин никогда не был и точно не будет стабильным. Даже самая незначительная политическая неурядица локального масштаба способна скорректировать курс первой криптовалюты. Ну а когда возникает глобальная неопределённость, то потери инвесторов и вовсе могут превышать любые потенциально возможные прибыли. Несмотря на это курс ВТС постоянно растёт, а аналитики полагают, что тренд продолжится. Нужно всего лишь набраться терпения, ведь к концу текущего десятилетия Биткоин будет стоить как минимум в 10 раз дороже, чем сегодня. В итоге инвесторы, которые вложат сегодня свои сбережения в криптовалюту, смогут рассчитывать на невероятную прибыль. Или нет, ведь мир вокруг нас меняется, а подобные активы могут исчезнуть или резко подешеветь на фоне появления национальных цифровых денег.

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Пока же курс Биткоина движется вверх, как и предсказывали ведущие аналитики. Так, вчера за одну монету давали больше 38 600 долларов, а за последний месяц первая криптовалюта выросла в цене на 11%. Напомним, с начала ноября Биткоин торговался в диапазоне 35 600–38 300 долларов. Аналитики давно ожидали стабилизации стоимости актива, а также полагали, что после закрепления максимальной позиции, цифровое золото может снова пойти вверх. Это станет положительным сигналом для всего рынка. Обеспечив стабильный рост альткоинам. Напомним, с середины октября Биткоин начал дорожать на фоне перспективы одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) первого спотового биржевого фонда (ETF) для Биткоина. За последний месяц курс криптовалюты поднялся на почти 10 тысяч долларов. При этом аналитики напоминают, что несколько крупных инвестиционных компаний (например, BlackRock и Fidelity Investments) ожидают одобрения своих ETF на Биткоин. Запуск таких ETF считается катализатором нового бычьего цикла на рынке криптовалют. Ну а поскольку BlackRock управляет активами на сумму около 9 триллионов долларов, то есть все основания ожидать притока на рынок криптовалют значительных сумм. В настоящее время США являются крупнейшим рынком на планете, с годовым оборотом свыше 1.2 триллиона долларов, ну а появления такого значительного игрока, как BlackRock, способно привести к стремительному подорожанию всех популярных криптовалютных активов. 

Российские эксперты делают свои предположения, о чём пишет ресурс «РБК-Крипто». Давайте ознакомимся с некоторыми прогнозами на следующую неделю. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов уверят, что позитивный тренд сохранится. Эксперт считает, что поддержку первой криптовалюте оказывает ослабление доллара и рост фондовых индексов в США перед заседанием ФРС 13 декабря. Антонов полагает, что участники рынка сохраняют позитивный настрой, а цель в 42 тысячи долларов к концу года кажется вполне достижимой. При благоприятных новостях относительно ETF и дальнейшем ослаблении доллара можно ожидать уровень 45 тысяч долларов за одну монету. Многое будет зависеть от показателей ВВП США, а также уровнем инфляции и ожиданий последствий тех или иных решений ФРС. Аналитик Виктор Першиков и вовсе заявил, что в декабре ожидается полноценный бычий тренд. 

Першиков напомнил, что в декабре рынок цифровых активов традиционно растёт. С учётом фундаментальных факторов, таких как ожидания одобрения спотовых ETF в 2024 году, халвинг, прирост институциональных инвесторов и капитализации рынка, стоит ожидать более значительного пророста стоимости, чем за весь предыдущий квартал. Аналитик также полагает, что у Биткоина есть все шансы достичь 45 тысяч долларов к концу 2023 года, а в результате капитализация рынка криптовалют приблизится к 1.8 триллиона долларов. Першиков отметил, что стабильность Биткоина во многом зависит от макроэкономики и оптимизма участников рынка. Инвесторы ожидают позитивных новостей от ФРС США, что может повлиять на решения регулятора по ключевой ставке. Настроения в сообществе царят умеренно оптимистичные из-за снижения темпов инфляции в США. В таких условиях ставка вряд ли повысится, а может и снизиться, что окажет влияние на рисковые активы, включая криптовалюты. Эксперт полагает, что в начале января SEC одобрит запуск биткоин-ETF, что станет самым значительным стимулом для роста для всего рынка. 

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Также аналитики в целом обращают внимание на недавнее урегулирование разногласий между властями США и биржей Binance. Последняя согласилась выплатить регулятору 4.3 миллиарда долларов, а благополучное разрешение вопроса позволяет Binance и в целом всему рынку надеяться на благосклонность со стороны американского правительства. Вообще, аналитики делают прогнозы достаточно осторожно и полагают, что до халвинга ждать стремительного роста Биткоина не стоит. Курс может снижаться даже на позитивных новостях, а вот после того, как награда за блок майнерам снизится в 2 раза, Биткоин начнёт стремительное удорожание. Случится это уже весной, но последствия могут затянуться до осени 2024 года. Таким образом долговременные прогнозы свидетельствуют о том, что к концу следящего года Биткоин будет стоить намного дороже, чем сегодня, хотя впереди нас также ждёт бычье ралли. А вот будет ли оно длительным, или кратковременным, большой вопрос.

#аналитика #криптовалюты #биткоин
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