Что любопытно, мошенники используют видеокарты бренда Sapphire

Многие эксперты полагают, что Radeon RX 7900 XTX должна была оказаться намного быстрее, чем финальная версия, которую увидели геймеры. Что любопытно, уже после релиза представители AMD намекали, что имели возможность увеличить производительность флагмана, но отказались от такой идеи. Оказывается, это негативно сказалось бы на теплопакете и повлекло за собой необходимость установки более мощных систем охлаждения и замены блоков питания. Неясно, почему в итоге не была выпущена прокачанная версия Radeon RX 7900 XTX, которая была бы интересна энтузиастам и позволила бы побороться за место самой быстрой видеокарты на рынке. В любом случае флагман от тётушки Су остаётся на рынке, хотя и пользуется низким спросом. Многие эксперты считают, что это незаслуженно, поскольку отставание от лидера не превышает 10%, тогда как цена может быть в 2 раза ниже.

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Похоже, особенностями ценовой политики AMD решили воспользоваться мошенники, которые активно размещают поддельные объявления по продаже Radeon RX 7900 XTX и других видеокарт последней серии. По данным инсайдеров, особенно сложная ситуация на Amazon, где количество мошенников не уменьшается, несмотря на все действия администрации ресурса. Что странно, авторы поддельных объявлений используют видеокарты Sapphire, а представители площадки обратились ко всем покупателям с просьбой быть внимательными и бдительными. Оказывается, Amazon начала получать отзывы от обманутых покупателей, которые стали жертвами мошенников, размещавших объявления от имени «Магазина технологий Sapphire» на Amazon. Если внимательно присмотреться, то можно сделать вывод, что это автоматический список продуктов бренда, который мошенники размещают путём обычного копирования. Ссылки также появляются в автоматическом режиме и появляются, когда покупатель добавляет в корзину тот или иной товар.

Например, пользователь выбрал Radeon RX 7900 XT за 700 долларов (что является достаточно низкой ценой), но тут ему приходит уведомление, что в рамках Amazon Prime Day купить такую видеокарту можно всего за 399 долларов. При этом ссылка на первый взгляд выглядит нормальной, а товар продаётся на площадке Amazon. Со временем выясняется, что никакой видеокарты у мошенников нет, а вернуть деньги проблематично. Примечательно, что Biostar или ASRock среди мошеннических поддельных объявлений не встречаются, поэтому представители Sapphire сильно обеспокоены. Там говорят о потерях для бренда и вместе с Amazon отслеживают мошенников. Как уже было указано выше, пока удалить все объявления не удалось, а победить мошенников оказалось непростой задачей. Кстати, Asus, Gigabyte и MSI также не встречаются в списках поддельных, поэтому вызывают доверие среди потенциальных покупателей. Вообще, предложения на Amazon по видеокартам серии Radeon RX 7000 с чрезвычайно низкими ценами существуют уже несколько месяцев. До недавнего времени администрация ресурса могла удерживать ситуацию под контролем, но в какой-то момент борьба с мошенниками вышла из-под контроля. Хотя Amazon и предпринимает усилия по удалению фальшивых объявлений, они по-прежнему появляются, поскольку мошенники создают новые учётные записи для публикации ещё более выгодных предложений. Инсайдеры отмечают, что за несколько минут нашли несколько поддельных Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7600, стоимость которых в 2 раза ниже рыночной.

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Например, мошенники указывают, что обычно Radeon 7900 XTX стоит 999 долларов, но предлагают её по скидке в 57% во время ограниченной распродажи. Эксперты напоминают, что официальный продавец никогда не снизит цену на актуальные модели видеокарт более чем на 20-30%. Ну а с учётом того, что США запретили продавать в Китае GeForce RTX 4090, спрос на флагман AMD будет только расти. Уже сегодня интерес геймеров к Radeon 7900 XTX вызывает скромный оптимизм, а значит мошенников станет ещё больше. Важно учитывать, что независимо от того, где вы делаете покупки, нужно проверять продавца, который предлагает слишком низкую цену. На Российских площадках достаточно мошенников, предпочитающих жить за счёт геймеров, мечты которых о новой видеокарте так и останутся не осуществлены.