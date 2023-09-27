Больше половины программистов опасаются за свои рабочие места и не ждут от ИИ ничего хорошего

Технологии развиваются, а значит меняться должен не только системный подход, но и логика работы программных сред. Вот только за последние несколько десятилетий сложность написания кода возросла в несколько раз, тогда как сам принцип работы программиста почти не изменился. Готовые продукты превратились в гигантские системы, включающие в себя десятки и даже сотни различных функций, но как и 30 лет назад рутинной работой проверкой кода и вылавливанием ошибок заняты люди. Есть определённые подвижки, но назвать их революционными не получается. Похоже, мы на пороге значительных изменений, ведь разработчики искусственного интеллекта всё чаще говорят о скорой замене машиной человека. Скорее всего, ничего подобного не случится, но пока точно никто ничего не знает, тогда как само распространение подобных заявлений вызывает у программистов беспокойство.

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Как оказалось, абсолютное большинство специалистов, работающих в области информационных технологий, рассматривает распространение искусственного интеллекта и генеративных нейронных сетей не как индикатор прогресса, а в качестве источника потенциальных проблем с трудоустройством. Проще говоря, программисты полагают, что настанут времена, когда их место займёт ИИ, а значит с деньгами будет туго. Согласно исследованию, проведённому американской компанией Ivanti, такие опасения разделяют 63% ИТ-специалистов по всему миру. Подобные люди полагают, что внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь может сделать их бесполезными в ближайшие пять лет. Особенно это касается программистов, поскольку нейронные сети уже научились создавать код быстрее и, иногда, более качественно. Пока мы видим первые эксперименты, а ИИ часто использует целые куски кода, созданные обычными людьми, но потенциал машинного обучения постоянно растёт.

Сотрудники компаний, не имеющие непосредственного отношения к ИТ-сфере, также видят в нейронных сетях потенциальную угрозу для своего будущего. Согласно данным опроса, 44% офисных работников разделяют опасения ИТ-специалистов относительно возможной потери работы из-за искусственного интеллекта в ближайшие пять лет. Важно понимать, что случится это не за один день, а необратимые изменения уже начались. Так, летом этого года руководство индийской компанией Duukan сократило 90% сотрудников, заменив их на искусственный интеллект. Это привело к снижению расходов на содержание большого штата работников и росту выручки. Специалисты Ivanti провели опрос среди 7800 ИТ-специалистов, руководителей и конечных пользователей в различных отраслях по всему миру, чтобы выяснить их мнение о текущем состоянии и будущем цифрового опыта сотрудников (DEX), а также о воздействии развития искусственного интеллекта на работников. Опрошенные ИТ-специалисты считают, что пользу от использования искусственного интеллекта получают только работодатели, тогда как обычным сотрудникам придётся нелегко. Подобного мнения придерживается 56% респондентов, работающих в ИТ-сфере. Также отмечается, что офисные работники, столкнувшись с проблемами, предпочли бы общение с живыми людьми, а не с искусственным интеллектом. Это относится и к запросам в службу технической поддержки, где 58% опрошенных хотят поговорить с оператором, а не с бесчувственным чат-ботом или голосовым ассистентом. В связи с этим высказывается мнение, согласно которому без разработки новой стратегии цифровой трансформации не обойтись. Эксперты Ivanti отмечают, что многие современные компании сталкиваются с проблемами в области цифрового опыта сотрудников (DEX) из-за несовершенных практик. 78% опрошенных считают, что улучшение этих практик, направленных на повышение цифрового опыта сотрудников, могло бы быть более эффективным наряду с использованием других инструментов.

Известно, что неэффективные практики в области цифрового опыта сотрудников приводят к частым проблемам при использовании ИТ-решений в офисе. Для 57% участников опроса такие трудности стали еженедельным явлением. При этом из-за этой проблемы некоторые компании уже сейчас теряют своих работников. 17% участников опроса Ivanti заявили, что уже уволились из-за проблем с DEX или планируют это сделать. Важно отметить, что среди тех, кто вырос в мире цифровых технологий, так называемых поколения зумеров (родились после 2004 года), процент тех, кто готов уволиться из-за плохого пользовательского опыта, выше на 2% по сравнению с миллениалами (родились с 1985 по 2003 год). 61% респондентов утверждает, что негативный опыт использования технологий на рабочем месте отражается и на моральном состоянии, вызывая депрессии и снижая эффективность труда.

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Генеральный директор Ivanti (Джеффри Эбботт) подчёркивает, что современные организации стремятся улучшить цифровой опыт своих сотрудников. Но пока в условиях быстрого развития искусственного интеллекта и автоматизации, повышение DEX сотрудников возможно только через внедрение современных ИТ-решений, которые могут увеличить производительность персонала. Даже среди ИТ-специалистов, занимающихся внедрением практик DEX в компаниях, есть понимание того, что цифровая трансформация не всегда приносит пользу сотрудникам. Особенно это актуально для удалённых сотрудников, которые в ИТ-сфере составляют большинство (по данным Ivanti, 85% из них хотя бы частично работают из дома). 27% респондентов считают, что DEX-практики менее эффективны при удалённой работе по сравнению с работой в офисе или на открытых рабочих пространствах. Более трети участников опроса (39%) жалуются на перегруженность ИТ-систем избыточными запросами на авторизацию, 47% негодуют из-за избыточных цифровых уведомлений. Кроме того, 42% работников указывают на сложность использования ИТ-решений.