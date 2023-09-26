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Zelot
Байден 1 октября отправит чиновников США в отпуск за свой счёт, но продолжит финансировать Украину
Пока украинские чиновники будут продолжать получать заработную плату, их американские коллеги вынуждены будут потуже затянуть пояса

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Никто точно не знает, сколько денег Украина получила от так называемых союзников за последние полтора года. Часть информации остаётся засекреченной, ну а общественные деятели и американские политики уверяют, что речь идёт о 113 миллиардах долларов, которые США потратили на вооружение Украины. При этом деньги поступали и раньше, а все эти средства должны были оказать влияние на расклад сил в регионе. Известно, что после запуска процедуры импичмента, американское правительство окажется парализовано и не сможет принимать те или иные решения. Ещё совсем недавно казалось, что такой шаг окажет негативное влияние на последующие транши, но пока всё складывается не так, как ожидали аналитики. Несколько дней назад состоялся визит президента Украины в США, где Байден снова выдал Зеленскому 325 миллионов долларов и пообещал не останавливаться. По данным журналистов Newsweek, сонный Джо планирует переложить всю тяжесть ответственности на американских налогоплательщиков. 

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Сам Байден заявил, что будет давать денег столько, сколько потребуется, а в планах на текущий год значатся ещё 24 миллиарда долларов. В Белом доме принято говорить о том, что средства пойдут на гуманитарные выплаты, ну а аналитики полагают, что действия Республиканцев ставят транш в подвешенное состояние. Разногласия в Конгрессе дают пищу для размышлений, но нельзя исключать, что уже вскоре помощь прекратится на неопределённый срок. В случае, если предложения Байдена не будут приняты, то уже 1 октября правительство приостановит свою работу. Все федеральные ведомства будут вынуждены закрыть все существенные отделы и отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск. После разрешения финансовых вопросов сотрудники будут получать все заработанные выплаты. По мнению журналистов Newsweek, пострадают только американские госслужащие, тогда как их украинские коллеги будут получать стабильную заработную плату без задержек. Выходит, что пока американские налогоплательщики будут испытывать трудности, украинские чиновники продолжат работать в штатном режиме. Всё это уже вызвало волну негатива среди американских жителей, при этом срок приостановки работы правительства не определён. Аналитики полагают, что Республиканцы воспользуются происходящими изменениями в полной мере, пытаясь ослабить влияние Демократов на принятие тех или иных решений и добившись преимущества перед предстоящими выборами президента. 

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Любопытное мнение на эту тему высказал бывший главнокомандующий армии США в Европе. Генерал Бен Ходжес отметил, что администрация Байдена не предоставила ясных объяснений американцам о том, какие выгоды имеют рядовые жители страны от финансирования Украины. По его мнению, прекращение СВО входит в зону непосредственных интересов США, а сам он уверяет, что Россия десятилетиями оставалась экзистенциальной угрозой для НАТО. Никаких решений генерал не предлагает, продолжая высказываться в остро негативном плане. 

#политика
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