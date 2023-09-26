Закон вступит в силу 1 декабря 2023 года

Многие наши читатели даже не знают о том, что этим летом в России был принят закон, прямо запрещающий использование иностранных почтовых сервисов при регистрации на российских ресурсах. Проще говоря, если на сайте требуется аутентификаций, то вскоре вас туда пустят только после указания российской электронной почты. Эксперты полагают, что такое решение является верным, но указывают на главный недостаток. Дело в том, что значительное количество регистраций проводится в автоматическом режиме при помощи аккаунта на мобильном телефоне. Это быстро и очень удобно, вот только с российской электронной почтой так не получится, а значит жителям России придётся привыкать к определённым неудобствам. По данным исследования Unisender, пока новые нормы закона пока никак не остановили россиян, продолжающихся активно пользоваться иностранными почтовыми сервисами, а особенно популярен Google Mail.

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Оказывается, сегодня Gmail удерживает больше 24% всего рынка почтовых сервисов в России. Также отечественные пользователи знакомы с Hotmail и iCloud.com от Apple, но по уровню популярности такие сервисы сильно уступают Gmail, а их общая доля не превышает 1%. Аналитики отмечают, что информация основана на анализе полутора миллиарда писем, отправленных через Unisender с 2020 по 2023 год. В целом же примерно 31.55% населения РФ до сих пор использует адреса электронной почты с иностранными доменами, такими как com, net, by, de и другими. Подобная статистика вызывает серьёзные опасения у аналитиков, поскольку свидетельствует о том, что российские пользователи не спешат переходить на отечественные почтовые сервисы. Что касается российских аналогов, то наиболее популярными остаются почтовые ящики на Mail.ru (38.93%), затем идёт «Яндекс» с 12.6%. Также существует небольшая доля пользователей, использующих почтовые сервисы, такие как bk.ru, list.ru, inbox.ru (принадлежат холдингу VK, как и Mail.ru), rambler.ru и другие. Согласно данным аналитиков, их совокупная доля составляет около 10%.

Есть ещё 13.55% жителей России, предпочитающих указывать корпоративные почтовые адреса при подписке на рассылки. Как было уже сказано выше, с 1 декабря 2023 года в России будет запрещено использовать иностранные почтовые сервисы для регистрации на российских веб-сайтах и информационно-технологических системах. Теперь для регистрации на российских ресурсах обязательным станет почтовый ящик на российском сервере. Такие изменения стали результатом принятия соответствующего закона, разработанного коллективом депутатов Госдумы, включая Антона Горелкина. Особенно интересно, что законопроект лежал на подписи у президента целых пять лет. Эксперты полагают, что до недавнего времени иностранные сервисы представляли теоретическую опасность для российских пользователей, но в связи с активной санкционной политикой приходится идти на определённые неудобства для достижения безопасности.

Согласно новому закону существует несколько способов регистрации, включая использование российской электронной почты, портала «Госуслуги», Единой биометрической системы и номера телефона, зарегистрированного у российского оператора. Использование иностранных почтовых адресов и номеров телефонов теперь запрещено. Новый закон также предусматривает регистрацию через другие российские информационные системы, принадлежащие российским компаниям, такие как социальная сеть «Вконтакте» и аналогичные сервисы. По мнению руководителя комитета Госдумы по информационной политике, закон распространяется только на те веб-сайты, где требуется регистрация и авторизация пользователей. Александр Хинштейн уточнил, что Аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы, такие как Google или Apple ID, не подпадают под это правило. Этот закон направлен на укрепление безопасности граждан России в онлайн-среде. Фактически, у жителей РФ осталось пару месяцев, поскольку после этого придётся использовать российский почтовый ящик.

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Эксперты полагают, что опасаться рядовым пользователям не стоит, поскольку будет дан переходный период. В это время никто никого наказывать не станет, хотя владельцам сайтов стоит уже сегодня задуматься об исправлении кода. Что до нашего сайта, то он также находится в российской доменной зоне, но пока неясно, подпадает ли он под действие законодательства.