Теоретически, эмбарго снизит возможности производства оружия у недружественных Китаю стран, но пока аналитики называют такое решение спорным

Одним из ключевых глобальных регулирующих органов считается ВТО. Торговая организация должна была взять на себя решение противоречий между странами, но в итоге оказалась бесполезна. Судя по всему, ВТО задумывалась как ещё один инструмент контроля со стороны США, но в какой-то момент туда приняли слишком много сомнительных стран (Россия, Китай), поэтому как средство для выяснения споров организация утратила своё значение. Ну а поскольку именно Америка является инициатором тех или иных санкций, то можно смело заявить, что ВТО сегодня янки не интересна. Теоретически, организация работает, ведь вы можете подать жалобу, а после потребовать возмещения компенсации, но в итоге споры затянутся на многие годы, а решение может стать неактуальным из-за быстро меняющейся политической обстановки. Вот и выходит, что в противовес действиям США другим игрокам приходится принимать довольно суровые меры.

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Именно так и поступил Китай, ограничивший поставки нескольких металлов на мировой рынок. Речь идёт о продаже галлия и германия, считающихся важными при создании целого ряда высокотехнологичных продуктов, оба металла играют важную роль в производстве полупроводников и военного оборудования. Например, галлий необходим для создания высококачественных радаров для противовоздушной и противоракетной обороны, а также для наземных сенсоров обнаружения ракет, артиллерии, миномётов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Решение о снижении экспорта металлов было принято ещё в июле 2023 года, тогда как в настоящее время фиксируется близкое к нулевому значению присутствия галлия и германия из Поднебесной на мировом рынке. Эксперты отмечают, что подобные ограничения стали ответом Китая на санкции со стороны США, оказывающие негативное влияние на экономику и IT-индустрию страны. Фактически, американцы и не скрывают, что хотят уничтожить высокотехнологический сектор Китая, а значит нет ничего удивительного в том, что ответные меры пусть и с запозданием, но последовали. Судя по тем данным, что публикуют специалисты, ограничения оказались значительными, а США стали одной из первых стран, на которые повлияло китайское эмбарго.

По данным аналитиков, ситуация усугубляется тем, что китайские ограничения затрагивают не только галлий и германий в чистом виде, но также и химические соединения на основе этих металлов. Что любопытно, Китай создал механизм выдачи экспортных лицензий, но с множеством ограничений, которые делают его сложным для выполнения. Хотя некоторым компаниям удалось получить лицензии для экспорта галлия и германия в августе 2023 года, ни одна пока не осуществила отгрузку, а в настоящее время неизвестно, сколько компаний владеет необходимыми разрешительными документами. Официальная позиция Китая заключается в том, что ограничения были введены для защиты национальной безопасности и интересов страны. Тем не менее эксперты считают, что это реакция на давление Запада, включая ограничения на поставку ускорителей для искусственного интеллекта и оборудования для производства чипов. Ожидается, что уже через несколько месяцев прекращение поставок галлия и германия из Китая окажет серьёзное влияние на мировой рынок и приведёт к значительным проблемам в Европе и США. Будет нелишним напомнить, что уже в первой половине августа цены на эти металлы выросли на 50%, а многие компании уже приостановили свою деятельность. Предсказать дальнейшее развитие событий сложно, но эксперты полагают, что США и Европе будет сложно увеличить производство оружия в связи с указанными выше ограничениями.

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Напомним, Китай является главным поставщиком галлия и германия на глобальном рынке, отгружая 94% первого металла и 83% второго. Пока заметных изменений на мировом рынке не было, но специалисты уверены, что эмбарго может сыграть злую шутку с Китаем. Вполне возможно, что другие страны захотят уйти от зависимости и начнут добывать этих металлов больше обычного. Кроме того, некоторые и вовсе захотят воспользоваться удачным положением и занять освободившуюся рыночную долю. Не стоит забывать, что цены на галлий в Китае уже упали на 20% с июля 2023 года из-за избытка запасов. Это произошло на фоне жилищного кризиса, падения экспорта и других экономических проблем в Поднебесной, включая рост безработицы среди молодёжи. Всё это говорит лишь о том, что санкции работают в обе стороны, а эмбарго отразится не только на возможности США производить оружие, но и на китайских промышленниках, инвестировавших в добычу галлия и германия значительные суммы.