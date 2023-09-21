Похоже, пока даже в США не знают о планах украинского правительства

Известно, что несколько украинских пилотов уже больше месяца осваивают сложную науку управления F-16. Эксперты отмечают, что переобучение с советских Су-25 и МиГ-29 на американскую машину представляет собой сложную задачу. Некоторые инструкторы уверяют, что проще научить пилотировать новичка, ведь советские самолёты кардинальным образом отличаются от американских. Точное количество лётчиков, которые в настоящее время проходят курсы обучения, не указывается, ведь часть вопросов на себя взяли европейские страны, некоторые из которых даже обещали поделиться с украинцами самолётами. Когда ВСУ получат первый F-16, остаётся только догадываться, а специалисты настроены скептически. Есть большая разница между изучением органов управления с самостоятельной посадкой и взлётом, и тем, чтобы использовать весь потенциал машины в бою. Обычно это требует нескольких лет регулярных тренировок, поэтому специалисты склонны считать происходящее авантюрой.

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Казалось бы, самое время сосредоточить свои усилия на F-16, но украинским политикам не терпится, а некоторые из них делают неожиданные заявления. По мнению спикера воздушных сил ВСУ, Киеву не нужно довольствоваться устаревшими самолётами, ведь самое время задуматься о будущем. Ну а там можно и помечтать о чём-то более солидном, о чём и рассказал Юрий Игнат. По словам Спикера ВС ВСУ, Украина планирует закупить у США истребители пятого поколения. Речь идёт о F-35, которые должны встать на охрану украинского неба. Игнат не стал уточнять, откуда взялась идея о закупке истребителей пятого поколения, и насколько всё это соответствует реальности. Всё дело в том, что Америка относится к поставкам своих самолётов крайне избирательно. Например, уже несколько лет Турция просит о дополнительных поставках и готова инвестировать деньги в расширение инфраструктуры. Вот только США увязывают продажу F-16 с политическими уступками, а в Эрдоган пока не удовлетворяет требовательным запросам Пентагона.

Именно поэтому есть большие сомнения в том, что американские власти когда-либо решатся поставить F-35 в Украину. Что до спикера ВС ВСУ, то он также напомнил, что Киев рассматривает в качестве альтернативы шведские истребители JAS 39 Gripen. Машина далека от совершенства и имеет массу недостатков. При этом в Украине продолжают рассказывать о том, насколько шведская техника превосходит российские аналоги и планируют лестью добиться благосклонности шведского правительства. При этом власти Швеции согласились допустить несколько украинских пилотов к своему парку авиации, но наотрез отказались что-либо дарить Киеву. Это значит, что в Украине появится несколько лётчиков, умеющих пилотировать JAS 39 Gripen, но никакого смысла от этого не будет. Утверждается, что шведский истребитель сможет справиться с Су-35С и Су-30СМ, что позволит лётчикам ВСУ завоевать превосходство в воздухе, но эксперты полагают, что ничего подобного не случится, ведь российская техника обладает более дальнобойными ракетами, что и решит судьбу украинского неба.

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Ну а учитывая, что украинские власти привыкли всё получать бесплатно, то и нельзя исключать, что там хотят получить от американцев в качестве подарка F-35. Можно сказать с полной уверенностью, что ничего подобного никогда не произойдёт.