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Армия РФ не смогла отбить высоты под Клещеевкой – после взятия Клещеевки ВСУ войдут в Бахмут
Если высоты не будет отбиты, то украинская армия вернётся в Бахмут

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После того как подразделения ЧВК «Вагнер» ушли из Бахмута, украинская армия не перестаёт оказывать давление на высоты, контроль над которыми открывает огромные тактические возможности. Неделю назад сообщалось, что ВСУ смогли выдавить армию РФ с высот под Клещеевкой, но после при помощи боевой авиации и активной поддержки артиллерии удалось вернуть контроль над этими опорными пунктами. Эксперты поясняют, что российское командование отдало приказ не стоять до конца за те или иные высоты, сохраняя личный состав. В результате таких решений высоты под Клещеевкой были потеряны в пятницу 21 июля, ну а на эти выходные предпринимались попытки выдавить пытающиеся закрепиться там ВСУ. 

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По данным на утро 24 июля, все попытки не увенчались успехом. В результате сегодня идут бои на окраинах Клещеевки, где стоят подразделения АХМАТ. По словам Кадырова, противник наступает, но пока не имел успеха и вынужден был отступить. Глава Чечни уверяет, что его бойцы никуда не уйдут и продолжат контролировать местность. Эксперты полагают, что без ключевых высот оборона этого населённого пункта окажется сопряжена с большими потерями. При этом после отхода из Клещеевки возникнет опасность для самого Бахмута. Скорее всего, ВСУ смогут войти и закрепиться в этом населённом пункте, а выбить их оттуда окажется крайне сложно. 

Военкоры пишут, что в настоящее время Бахмут не является критически важным участком, ну а действия украинского командования направлены прежде всего для получения репутационных бонусов. А вот на Сватовском направлении происходят более любопытные события. Отмечается, что российская армия здесь наступает, а за последние два дня передовые колонны продвинулись до 10 километров по направлению к Оскольскому водохранилищу. На этом фоне на поверхность снова всплыл Залужный, которые попросил о срочной переброске резервов на северное направление. Пока неясно, что ответит на это Зеленский, ведь в настоящее время наступательная операция в Запорожской области буксует, а на счету каждая бригада. 

На других направлениях: была пресечена попытка ВСУ прорваться к плацдарму у Антоновского моста. При этом находящиеся на Антоновском острове украинские бойцы продолжают оставаться на своих позициях. Под Авдеевкой никаких решительных продвижений нет, ну а несколько попыток пробить оборону на Запорожском направлении оказались безуспешны. 

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#аналитика #сво #политика
Источник: topwar.ru
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