Высокая инфляция привела к резкому падению доходов обычных немцев

Отказ от российских энергоносителей и многочисленные санкции дорого обошлись главной экономике Европы. Накопленная за многие годы благоденствия финансовая подушка позволила смягчить удар, но последствия будут заметны ещё много лет. При этом проблемы никуда не делись, а зима 2023-2024 годов может оказаться сложной. Доступа к дешёвому трубному газу почти нет, а за нефть приходится платить больше, чем годом ранее. По данным немецких журналистов, высокая инфляция в серьёзно затронула финансовое положение тех, кто полагается исключительно на свою зарплату для покрытия ежедневных расходов. В Merkur пишут о том, что каждый третий работающий немец столкнулся с финансовыми трудностями из-за резкого роста цен. При этом, лишь каждый второй человек может рассчитывать на обещанную правительством так называемую компенсационную инфляционную премию.

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Опрос, проведённый аналитическим центром YouGov по инициативе Postbank с участием 1 тысячи человек, выявил масштаб проблемы. Каждый пятый работник (21%) заявил, что достиг своего финансового предела из-за растущих цен, а 8.5% респондентов уверенно заявили, что им уже не удаётся справляться с расходами, несмотря на наличие работы. Особенно трудно справляться с высокой инфляцией тем, кто зарабатывает менее 2.5 тысячи евро. В этой группе почти каждый второй (43%) не может свести концы с концами. В то время как среди тех, кто зарабатывает больше 2.5 тысячи, таких всего 22%. Аналитик Ульрих Штефан из Postbank подчёркивает, что инфляция – это не только экономическая, но и социальная проблема. Люди с низкими доходами страдают больше всего от роста цен, а повышение заработной платы должно стать правильным шагом со стороны работодателей и правительства. Но в этом случае важно обеспечить баланс, чтобы повышение заработной платы не привело к ещё большему росту цен.

По данным опроса, почти каждый второй работник (53.6%) в Германии ожидает увеличения своей зарплаты в ближайшие месяцы. Ну а, среди тех, кто столкнулся с финансовыми трудностями, таких 43.6%. Далеко не все работники получили обещанную компенсационную премию за инфляцию. 48.8% заявили, что не имеют перспектив получить такую премию, поскольку работодатель отказался выплачивать её. 24.5% уже получили премию, а 18.7% все ещё ожидают её получения. Но было бы неверно указывать на жадных работодателей, которые не выплачивают немцам достаточно для комфортной жизни денег. Аналитики полагают, что проблема лежит гораздо глубже, а корни её в экономических показателях промышленного сектора. Эксперты отмечают, что производственный индекс в стране стагнирует уже десятилетие, инвестиции уменьшаются, инфраструктура находится в упадке, а инновационный потенциал истекает. На этом фоне звучат нелицеприятные сравнения, когда о Германии говорят, как о «больным человеке Европы». Эксперты называют ряд факторов, который и привёл экономику Германии в критическое состояние.

Стагнация промышленности: усреднённый индекс промышленного производства за последние 10 лет демонстрирует, что промышленность производит столько же, сколько и десять лет назад. Несмотря на рост в некоторых отраслях, таких как строительство, который компенсирует снижение на энергоёмких предприятиях, что вызывает тревогу у аналитиков.

Недостаток внутренних инвестиций: немецкие промышленники предпочитают инвестировать за пределами страны. За 2022 год иностранные компании вложили в немецкое производство всего 10.5 миллиарда евро, в то время как немецкие концерны инвестировали за рубежом более 125 миллиарда евро.

Ухудшение инфраструктуры: общее состояние инфраструктуры в Германии становится всё более тревожным (от дорог до спортзалов). Расходы на этот сектор снизились на 100 миллиардов евро по сравнению с 20 летней давностью, а государственные инвестиции в инфраструктуру упали на треть.

Уменьшение числа патентов: Германия всё ещё занимает второе место по числу зарегистрированных патентов, но доля её инноваций сократилась с 17.9% в 2012 году до 12.8% в 2022 году, а значит можно фиксировать явное падение патентной активности.

Аналитики подчёркивают, что ситуация вызывает серьёзные опасения, но не является драматической и призывают правительство Германии начать «инвестиционное наступление», включающее введение специальных тарифов на электроэнергию для предприятий и удвоение государственных инвестиций в исследования и инфраструктуру. Ну а от того, как правящая коалиция справится с этим вызовом, будет зависеть будущее самой богатой страны в Европе.