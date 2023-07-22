Аномальная жара наблюдается там, где климат всегда был умеренным

Нет никаких сомнений, что климат на планете меняется. В то время как отдельные регионы заливает проливными дождями, в Европе наблюдается засуха. Температура в Италии на этой неделе подбиралась к 48 градусам, а синоптики разводят руками, ведь вторая половина лета будет жаркой. По мнению учёных, климат меняется намного быстрее, чем можно было предположить, а июль 2023 стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. По информации американского космического агентства, главной причиной потепления являются выбросы парниковых газов, а также естественный феномен Эль-Ниньо, который достигнет пика к концу этого года.

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В NASA полагают, что мы и дальше будем наблюдать аномальные отклонения в погодных условиях. К примеру, Новая Англия столкнулась с наводнениями, а восточное побережье США окутал дым от лесных пожаров в Канаде, а в это время южные и западные штаты устанавливают новые температурные рекорды. Климатологи полагают, что июль 2023 года может стать самым жарким месяцем на Земле за многие столетия и даже тысячелетия. Учёные подчёркивают, что изменения, которые происходят в мире, не являются неожиданными для научного сообщества. Климатологи наблюдают увеличение среднегодовых температур в течение последних сорока лет. Вероятность того, что 2023 год побьёт температурный рекорд, оценивается между 50 и 80%. Вне зависимости от природных факторов, человеческая деятельность считается основной причиной аномальной жары и изменений климата, поскольку выбросы парниковых газов из ископаемого топлива стали серьёзной угрозой для окружающей среды.

Исследователи NASA активно работают над программами, которые помогут смягчить климатический кризис и подготовиться к его последствиям. Одним из таких проектов является «Информационный центр Земли», предоставляющий доступ к климатическим данным, полученным с помощью 25 спутников агентства. Это важное направление деятельности NASA, которое способствует повышению готовности к изменениям климата и влияет на принятие решений как на глобальном уровне, так и на уровне отдельных регионов. К сожалению, учёные могут только говорить о происходящих изменениях климата, тогда как ключевое слово остаётся за политиками. Ну а европейские и американские элиты никуда не спешат, затягивая с принятием важных решений. Учёные полагают, что если в ближайшие годы человечество не начнёт предпринимать активных шагов по снижению нагрузки на нашу планету, то к 2050 году количество беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за изменения климата, достигнет 2 миллиардов человек. Существуют и более пессимистичные прогнозы, авторы которых говорят о том, что к 2100 году часть Европы уйдёт под воду, включая Англия и Италию, тогда как в пустынях Африки может начаться возрождение за счёт частых дождей.

Напомним, Эль-Ниньо и Ла-Нинья – это феномены, влияющие на температуру экваториальной части Тихого океана, приносящие изменения в погоду в разных уголках Земли. Обычно Ла-Нинья длится два года, но с 2020 года продолжалась аномально долго, приводя к непредсказуемым погодным условиям в разных регионах мира. Представители Национального управления океанических и атмосферных исследований США ожидали, что Тихий океан вернется к нейтральному состоянию между мартом и маем 2023 года. Вот только вместо этого Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН предупредила о наступлении Эль-Ниньо с рекордными температурами и волнами экстремальной жары. Эль-Ниньо характеризуется потеплением Тихого океана, что может значительно повлиять на погоду в различных частях планеты. В ВМО утверждают, что существует высокая вероятность умеренного Эль-Ниньо, которое продлится до конца 2023 года (вероятность составляет 90%). Также оценивается вероятность возникновения более мощного и жаркого Эль-Ниньо в текущем году - 56%.