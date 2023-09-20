По словам президента Турции при заключении мира между Россией и Украиной не будет установлено проигравшей стороны, также, как и победителя, устанавливая при этом решающую роль Анкары при проведении переговоров между враждующими сторонами сообщает ТАСС (но если изучить данную речь, то она полностью направлена на отношения между Турцией и США)🫠

Не могу согласиться с этим, так как если даже при его «помощи» будет установлен временный мир, а установлен он будет скорее всего в текущих границах, так как есть сомнения что Россия освободит занятые территории ради заключения мира (при текущей власти тем более), то данный мир лишь позволит сторонам накопить силы для нового боестолкновения.

Ведь такой мир никого из враждующих сторон не устроит, так как при таком мире явно есть проигравшая сторона и это Украина, ведь в очередной раз она лишается своей территории начиная с 2014 года, но и у РФ нет победы так как не достигнуты заявленные цели.

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Все слова Эрдогана это лишь сладкие речи для убаюкивания недовольной части общества, а если сладкие слова не помогут, то всегда есть прочие меры понуждения к миру, потому как военные действия мешают бизнесу.