Всем привет, дорогие друзья. В данной публикации собраны интересные и популярные товары с сайта Aliexpress.



Беспроводные наушники

Позвольте представить бюджетную модель беспроводных наушников, которая пользуется большой популярностью на Aliexpress. На данную модель покупатели оформили более 4000 заказов. В отзывах покупатели подчеркивают хорошее качество звучания, а также отличное качество используемых материалов.

US $9.61 - 10.39

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Внешний аккумулятор

Представляю вашему вниманию внешний аккумулятор с электроемкостью 10000 мАч. На данном устройстве имеется 2 разъема для зарядки, а так же цифровой дисплей, на котором отображается оставшейся заряд. Статистика заказов на данную модель составляет более 5000 штук, так же в отзывах покупатели отмечают отличное соотношение цены и качества данного товара.

US $7.26 - 13.62

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Массажный ролик для лица

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Массажный ролик и скребок Guahsa из нефрита прекрасно подходит для массажа лица, шеи, рук, головы, спины. Массажер изготовлен из натурального камня. Помогает в борьбе с морщинами и целлюлитом, в зависимости от варианта использования, обеспечивает релаксирующий или активизирующий эффект. Массажер был заказан более 7000 раз, а покупатели оставили самые хорошие отзывы.

US $0.01 - 0.24

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Электрическая зубная щетка

Представляем Вашему вниманию новинку, электрическую зубная щетка от XIAOMI. Данная модель имеет 3 режима вибрации, с чередованием в 1 минуту, что способствует быстрому и качественному очищению полости рта. Еще один плюс данной модели, автоматическое отключение через 2 минуты.

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US $15.23 - 26.64

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Беспроводная мышь

Это простая в использовании мышь, которая будет удобна в использовании. Технология беспроводной связи, работающая на частоте 2,4 ГГц, обеспечивают быструю передачу данных без задержек и потерь. Покупатели оставляют отличные отзывы, на данный товар покупатели оформили более 5000 единиц.

US $4.49

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Коврик для йоги и фитнеса

Далее хочу представить вашему вниманию профессиональный коврик для йоги и фитнеса. Размер коврика 173*61 сантиметров, толщина 6 миллиметров, обладает хорошим запасом прочности и гибкости. Модель не скользит, не деформируется спустя годы и не теряет яркости в цвете. Товар был продан более 3500 раз, приятная цена делает коврик доступным для всех любителей активного образа жизни.

US $1.89 - 5.29

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Смарт-браслет

Это оригинальный смарт-браслет от Xiaomi с большой функциональностью. Благодаря данной модели, вы сможете следить за количеством пройденных шагов и количеством сожжённых калорий, а также измерить пульс. Еще одним плюсом является то, что вы всегда видите все оповещения и звонки, даже если телефона нет рядом.

US $17.65 - 28.34

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