



Недавно приобрела себе недорогой китайский чудо-планшет. Название этого чуда PA15. Собран, судя по всему, китайцами "на коленке", как и большинство чудо-техники этого ценового диапазона.

Планшет оказался шустрым и легким... И в целом мне нравиться, не смотря ни на что....

Графика "оставляет желать лучшего", но с этим было решено смириться ...

Заявленная память планшета 512 Гб, из-за чего он собственно и был выбран в общей массе китайской техники... В информации в настройках планшета все совпадает.

На радостях закинула с компьютера объемную папку с музыкой... И ...память закончилась.

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Так как на компьютере можно легко посмотреть объём любого файла или папки, вычислить объем памяти моего девайса не составило труда. Нужно просто делить на десять, т. е. 512 Гб -- это 51 Гб на самом деле. Теперь, чтобы понять сколько памяти свободно, всегда делю на десять.

В отзывах о китайских планшета, сматфонах, и даже о SD картах, нередко проскальзывает искреннее удивление пользователей типа: "скачал пару видео -- память закончилась", не удивляйтесь, ее там и не было!

Как же проверить? Я знаю только один способ: закинуть с компьютера или скачать файл заранее известного размера и посмотреть на сколько уменьшился общий объем свободной памяти на устройстве. Увидеть это можно в программе, которую вы используете, как файловый менеджер.

Естественно в магазине или в пункте доставки, врядли кто-то будет этим заморачиваться... на что видимо и рассчитано.

Если у вас есть другие способы проверки, поделитесь пожалуйста, нам всем это пригодится.

Хорошего настроения!