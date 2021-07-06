В Москве открылся новый магазин "Пятерочка" без кассиров. Развитие концепта «Пятёрочка #Налету»
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На первом этаже магазина разместился торговый зал с полками товаров. Магазин использует множество современных технологий и ориентируется на миллениалов и поколение - Z. Установлены автоматизированная кофейня с возможностью выбирать рисунок на пенке с помощью приложения, так же вы можете приготовить здесь апельсиновый фреш. На втором этаже может расположиться до 14 человек, они могут отдохнуть и поработать на своем ноутбуке. Есть бесплатный Wi-Fi, розетки и зарядки. В торговом зале установлены камеры. За залом наблюдают 15 камер, электронные ценники всегда указывают актуальную цену. В новом магазине двери теперь открываются автоматически (раньше в магазинах «Пятёрочка #Налету» нужно было сканировать QR-код). Кассиров нет, но в магазине работает сотрудник для помощи покупателям и контролирующий свежесть товаров. Также установлен постамат "5Post", в котором можно получить свой заказ.
Выбрав товары, можно отсканировать их и оплатить при помощи мобильного приложения или воспользоваться кассой самообслуживания. Покупка в данном магазине "#Налету" в среднем займёт около 3,5 минут, самая быстрая - 30 секунд. Как вы считаете, помогут ли новые технологии сделать ваш поход в продуктовый магазин хоть немного приятнее и менее времязатратным делом?
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