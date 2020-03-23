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Новая консоль от Sony серьёзно уступает Xbox Series X

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Судя по официальным данным из презентаций и опубликованным техническим характеристикам, грядущая серия Xbox X от Microsoft гораздо производительнее, нежели PS5 от Sony. Xbox Series X имеет на 44% больше вычислительных блоков (Compute Units) и более высокие тактовые частоты кастомного процессора на архитектуре Zen 2.

Теперь, когда технические характеристики обеих консолей стали общедоступны, коллега разработчика провел глубокий анализ и предположил, что приводимая цифра Sony в 10.3 TFLOP может вводить пользователей в заблуждение, поскольку тактовая частота процессора PS5 является изменяемой в зависимости от уровня нагрузки. Согласно анализу, наиболее вероятный уровень производительности FP32 в новой консоли от Sony равен 9.2 TFlop, что гораздо меньше уровня, заявленного для новой приставки от Microsoft.

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Как сообщается в новом твите от бывшего разработчика PlayStation, консоль Microsoft - это превосходная во всех смыслах приставка и разница в производительности в пользу Xbox Series X на самом деле шокирует.

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“Я поговорил с несколькими разработчиками и они подтвердили, что разница в мощности ошеломляет”, - написал бывший разработчик Sony Крис Граннел.



