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Процессоры Intel Alder Lake, основанные на 10++ техпроцессе, будут иметь 8 "больших" и 8 "маленьких" ядер на сокете LGA 1700

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Очень интересный пост о предстоящих 10-нм процессорах Intel Alder Lake был недавно опубликован на китайских компьютерных форумах. Этот пост оказался весьма интересным и даже удивительным, так как процессоры семейства Alder Lake не только находятся довольно далеко на горизонте событий (им будут предшествовать CPU Rocket Lake, которые должны сменить поколение Comet Lake). Опубликованная информация знаменует введение философии, которая была очень успешной в смартфонах, а именно технологии big.LITTLE.

Хотя конкретно эта утечка информирует нас о возможных внедрениях технологии в десктопный сегмент, однако, если эта технология будет использована в Alder Lake, то Вы можете быть уверены, что она также найдёт своё применение и в определённом ассортименте ноутбуков, ведь именно там ей и место, исходя из логики. Технология big.LITTLE позволяет производителям процессоров избирательно активировать высокопроизводительный или энергоэффективный кластер CPU в зависимости от требуемой в данной момент производительности.

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Другая часть информации, которую раскрывает эта утечка, заключается в том, что. Поскольку Comet Lake уже предложила будущим пользователям переход на LGA 1200, похоже, что пребывание и на этом новом сокете не будет долгим.

Очевидно что Intel столкнется с жесткой конкуренцией со стороны полностью готовой к новым реалиям рынка компанией AMD в 2021 году, и мы, скорее всего, увидим серьёзные ценовые войны, когда обе компании будут защищать свою долю рынка. Но, как говорится, оно нам и на руку.

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