Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Борьба с вечными обновлениями Windows 10 и отвала "левых ключей" на софт, установленный на ПК, легко решается при помощи фаервола, при этом получаем дополнительно защиту ПК от слежения и прочих гадостей, т.к. весь входящий и исходящий трафик теперь можно контролировать и самому выбирать кому положен интернет, а кому нет и как итог-даже если как-то на ПК залез скрытый майнер, то он обречен на фиаско, т.к. работают они только при наличии интернета, а значит его присутствие никак не повлияет на производительность системы, если заблокировать ему доступ, ну и при просмотре лога можно будет легко его вычислить и снести.

реклама

Windows Firewall Control простой, бесплатный и одновлеменно отличный фаервол, к тому же имеет полностью русский интерфейс.

реклама

Есть несколько предустановленных режимов работы, рекомендуется режим умеренная фильтрация, в данном режиме подключения имеют только те службы и программы, для которых созданы правила.

Итог: после установки и настройки фаервола (на что было потрачено порядка 30 минут) стали неактуальны поиски новых ключей, пропали безумные обновления w10, весь входящий и исходящий трафик теперь под контролем.